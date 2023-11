Die langverwagte iQOO 12 maak gereed vir sy bekendstelling in Indië op 12 Desember. As die opvolger van die iQOO 11, is hierdie slimfoon gereed om die Indiese mark te revolusioneer as die eerste toestel wat die kragtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-skyfiestel bevat.

Met sy onlangse bekendstelling in China, het die iQOO 12 reeds die aandag van tegnologie-entoesiaste getrek. Met 'n asemrowende 6.78-duim-skerm, lewer die foon skerp beelde teen 'n indrukwekkende resolusie van 1,260 2,800 × 144 10 piksels. Met 'n gladde XNUMXHz-verversingstempo en HDRXNUMX+-ondersteuning kan gebruikers 'n verbeterde kykervaring verwag.

Die kamera-opstelling op die iQOO 12 is niks minder as indrukwekkend nie. Met 'n 50 megapixel hoofkamera, 'n 64 megapixel telefoto lens met 100x digitale zoom vermoëns, en 'n 50 megapixel ultrawye hoek lens, kan gebruikers elke ingewikkelde detail met presisie vasvang. Boonop is die foon toegerus met 'n 16-megapixel-voorkamera vir pragtige selfies en video-oproepe.

Bergingsgewys bied die iQOO 12 'n ongelooflike 1 TB stoorspasie, wat gebruikers in staat stel om al hul data te stoor sonder enige beperkings. Verbindingsopsies en sensors is op gelyke voet met die hoë-end iQOO 12 Pro-model, wat naatlose gebruik en gerief verseker. Die foon het ook 'n vingerafdruksensor op die skerm en ondersteun gesigslot vir ekstra sekuriteit.

Om tred te hou met die eise van moderne gebruikers, is die iQOO 12 toegerus met 'n robuuste 5,000 120 mAh-battery. Wat meer is, dit ondersteun supervinnige XNUMXW-laai, wat gebruikers in staat stel om die foon in 'n japtrap te laai.

Wat pryse betref, bied die iQOO 12 verskillende konfigurasies. Die basismodel, met 12 GB RAM en 256 GB berging, begin by 'n prys van CNY 3,999 45,000 (ongeveer Rs. 16 512). Die 4,299 GB RAM + 50,000 GB berging weergawe is geprys teen CNY 16 (ongeveer Rs. 1), en die top-of-the-lyn 4,699 GB RAM + 53,000 TB berging variant sal CNY 14 kos (ongeveer Rs. XNUMX). Die telefoon sal beskikbaar wees vir voorafbestellings in China, met verkope vanaf XNUMX November.

Maak gereed aangesien die iQOO 12-reeks op 12 Desember sy grootse toetrede tot die Indiese mark gaan maak. Wees voorbereid om die krag en innovasie van die Snapdragon 8 Gen 3-skyfiestel vir die eerste keer in Indië te ervaar.

Vrae:

V: Watter skyfiestel bevat die iQOO 12?

A: Die iQOO 12 is die eerste slimfoon in Indië met die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-skyfiestel.

V: Wat is die prys van die iQOO 12?

A: Die prys vir die iQOO 12 begin vanaf CNY 3,999 45,000 (ongeveer Rs. 12 256) vir die basismodel met XNUMX GB RAM en XNUMX GB berging.

V: Ondersteun die iQOO 12 vinnige laai?

A: Ja, die iQOO 12 ondersteun supervinnige 120W-laai.

V: Wanneer sal die iQOO 12 in Indië bekendgestel word?

A: Die iQOO 12 is geskeduleer om op 12 Desember in Indië bekendgestel te word.