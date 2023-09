Apple stel iPhone 15 vry met opgraderings en verhoogde pryse

By

Apple gaan Dinsdag sy nuutste slimfoon, die iPhone 15, bekendstel. Ontleders voorspel dat die nuwe model met verskeie opgraderings sal kom, maar ook verhoogde pryse vir sekere weergawes. Benewens die iPhone 15, sal Apple na verwagting ook nuwe weergawes van die Apple Watch en AirPods onthul.

Volgens berigte sal die iPhone 15 'n verbeterde kamera en 'n USB-C-laaipoort hê. Terwyl die pryse van die standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus onveranderd sal bly, word verwag dat die topmodelle, die iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, 'n aansienlike prysstyging sal sien. Die iPhone 15 Pro kan 'n prysverhoging van tot $100 sien, wat sy totale prys op $1,099 te staan ​​bring, terwyl die iPhone 15 Pro Max 'n sprong van tot $200 kan sien, wat 'n prys van $1,299 bereik.

Die duurder weergawes van die iPhone 15 sal uitgebreide berging, langer batterylewe, vinniger data-oordragspoed en titaniumrame bied. Apple hoop om verbruikers na hierdie duurder opsies te dryf. Die Pro-modelle sal ook op die nuwe A17 Bionic-skyfiestelverwerker werk.

Alle weergawes van die iPhone 15 sal 'n USB-C-laaipoort insluit, wat buigsaamheid bied vir verbruikers wat nie-Apple-laaiers verkies. Nog 'n nuwe kenmerk is die Dynamic Island, 'n afdeling aan die bokant van die skerm wat waarskuwings of vorderingsopdaterings lewer.

Apple se uitvoerende hoof, Tim Cook, het verklaar dat die iPhone 'n integrale deel van mense se lewens geword het, aangesien dit belangrike inligting soos gesondheids- en bankdata stoor en vir betalings gebruik word. Ten spyte hiervan het Apple 'n langdurige insinking in iPhone-verkope in die gesig gestaar, soos gesien in die onlangse verdiensteverslag waar iPhone-inkomste met 2.4% gedaal het vergeleke met dieselfde tydperk die vorige jaar.

Die iPhone 15-aankondiging sal Dinsdag om 1:22 ET plaasvind en kan aanlyn op die Apple-webwerf bekyk word. Die nuwe iPhone sal na verwagting teen XNUMX September te koop wees.

Bronne:

- Bloomberg

– ABC Nuus