Apple kondig iPhone 15-pryse en beskikbaarheid aan

By

Apple het die pryse en beskikbaarheid van sy nuwe iPhone 15-modelle bekend gemaak. Die iPhone 15 Pro Max begin by $1,199 256 in die VSA met 15 GB berging, terwyl die kleiner iPhone 999 Pro by $128 sal begin met 128 GB berging. Die 14 GB-konfigurasie vir die iPhone XNUMX Pro Max sal nie meer te koop wees nie.

Al die nuwe iPhone 15-modelle sal vanaf Vrydag 15 September beskikbaar wees om te bestel en sal op Vrydag 22 September in meer as 40 lande en streke bekendgestel word.

Benewens die prys- en beskikbaarheidinligting, is daar gerugte dat die iPhone 15 Pro tot 10 persent ligter as die iPhone 14 Pro kan wees as gevolg van 'n nuwe middelraam gemaak van graad 5-titanium. MacRumors het die presiese afmetings van die iPhone 15-modelle gekry.

Apple se geleentheid is geskeduleer vir Dinsdag, 12 September, om 10:XNUMX Stille Oseaan-tyd. Die geleentheid sal regstreeks op YouTube en op Apple se webwerf uitgesaai word. Aanhangers van kleiner fone kan dalk teleurgesteld wees, aangesien gerugte daarop dui dat die iPhone Mini dalk gestaak kan word ná die loop van drie jaar.

Apple-kleinhandelpersoneel word glo opgelei om kliënte in te lig oor die oorskakeling na USB-C-laaibykomstighede vir die iPhone 15-reeks. Kliënte sal gewaarsku word dat bestaande Lightning-laaikabels nie met die nuwe toestelle versoenbaar sal wees nie.

Met die aankondiging van pryse en beskikbaarheid, kan Apple-aanhangers nou voorberei om hul nuwe iPhone 15-modelle te bestel en die nuutste kenmerke en verbeterings te ervaar wat deur Apple se vlagskip-slimfone aangebied word.

Definisies:

– iPhone 15: Die jongste slimfoonreeks wat deur Apple vrygestel is.

– iPhone 15 Pro Max: Die groter en meer gevorderde model van die iPhone 15-reeks.

– iPhone 15 Pro: Die kleiner en meer bekostigbare model van die iPhone 15-reeks.

– Graad 5 titanium: ’n Tipe titaniumlegering wat bekend is vir sy sterkte en liggewig eienskappe.

Bronne: Apple News, MacRumors