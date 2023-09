Apple bied gemaak-in-Indiese iPhone-modelle op bekendstellingsdag

Apple het 'n beduidende stap geneem in die uitbreiding van sy voorsieningsketting-infrastruktuur buite China deur nuwe vervaardigde-in-Indiese iPhone-modelle op die bekendstellingsdag te verkoop. Terwyl Apple al 'n geruime tyd iPhones in Indië vervaardig, het die produksieskedules tipies agter die primêre monteerfasiliteite in China gebly. Die tydsgaping tussen die beskikbaarheid van Indiese vervaardigde iPhone-modelle en hul September-bekendstelling het egter oor die jare geleidelik verminder. Verlede jaar was Made-in-India iPhone 14-modelle slegs sowat ses tot agt weke ná hul debuut in die voorsieningsketting beskikbaar.

Hierdie jaar gaan die neiging voort, aangesien die iPhone 15 die eerste keer sal wees dat 'n Indië-vervaardigde nuutste generasie Apple-toestel op die eerste dag van verkoop beskikbaar is. Die vervaardiging van iPhone 15-eenhede in Indië het vroeg in Augustus begin. Daar moet egter op gelet word dat terwyl Indië-fabrieke die iPhone 15 en iPhone 15 Plus vervaardig, die samestelling van die mees premium iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max-modelle steeds op China afhanklik is.

Nietemin is die beskikbaarheid van Made-in-India iPhone 15-eenhede by bekendstelling 'n belangrike stap in die rigting van Apple se langtermynplanne om afhanklikheid van China vir vervaardiging te verminder. Tans is Apple-verskaffers in Indië verantwoordelik vir ongeveer 7% van die totale aantal iPhones wat wêreldwyd vervaardig word.

Bronne:

1. Bloomberg