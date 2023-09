Apple Event: iPhone 15 begin en skakel oor van Lightning na USB-C

Apple gaan 'n groot aankondiging by sy komende geleentheid maak en die hoogs verwagte iPhone 15 onthul. Een van die grootste veranderinge wat met hierdie nuwe model verwag word, is die oorskakeling van die Lightning-poort na die USB-C-poort. Alhoewel hierdie verandering diegene wat op soek is na toestelkonsolidasie kan opgewonde maak, sal dit waarskynlik gebruikers frustreer wat in nuwe kabels sal moet belê.

Benewens die iPhone 15 en 15 Pro word daar ook van Apple verwag om die jongste weergawes van hul gewilde slimhorlosie bekend te stel, insluitend die Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Hierdie opdaterings sal na verwagting op interne verbeterings eerder as drastiese ontwerpveranderinge fokus.

Benewens die nuwe toestelle, word daar gerugte dat Apple 'n reeks bykomstighede onthul wat van meer volhoubare materiale gemaak is. Daar kan ook opdaterings aan die AirPods Pro-omhulsel wees, wat dit oorskakel na USB-C-konneksie.

Die geleentheid, wat geskeduleer is om om 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT te begin, sal regstreeks op Apple se YouTube-kanaal uitgesaai word. Bywoners van die persoonlike aanbieding sal waarskynlik inligting effens voor die gestroomde weergawe ontvang. Om op hoogte te bly van die jongste nuus en besonderhede, volg saam met regstreekse verslaggewing van Apple se geleentheidspan, insluitend foto's en video's.

Bronne:

- The Verge