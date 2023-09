Apple se September-geleentheid onthul opdaterings vir iPhone, AirPods en Apple Watch

Tydens Apple se hoogs verwagte geleentheid op 12 September was die fokus hoofsaaklik op die bekendstelling van die nuwe iPhone 15. Apple het egter ook opdaterings vir ander produkte, insluitend die AirPods en Apple Watch-reeks, onthul.

Een van die belangrikste opdaterings wat na bewering met die iPhone 15-reeks kom, is die toevoeging van USB-C. Dit beteken dat die nuwe iPhones uiteindelik sal oorskakel na die wyd gebruikte USB-C-standaard, wat Apple se eie Lightning-aansluiting sal vervang. Hierdie verandering is in ooreenstemming met die Europese Unie se komende regulasies. Die prys van die iPhone 15 begin by $799 vir 'n 128GB-model, terwyl die iPhone 15 Plus by $899 begin vir 'n 128GB-weergawe.

Benewens die iPhone-opdaterings, het Apple aangekondig dat die AirPods Pro nou met 'n USB-C-laaikas sal kom. Dit strook met Apple se geleidelike verskuiwing na die gebruik van die USB-C-aansluiting oor sy toestelle, insluitend die Mac, iPad en bykomstighede soos die Apple TV 4K-afstandbeheer. Apple het ook 'n hersiene paar van sy bedrade EarPods bekendgestel wat USB-C insluit.

Die Apple Watch-reeks het ook 'n paar opdaterings ontvang, met gerugte wat 'n donkerder titanium-omhulsel vir die vlagskip Watch Ultra 2 voorstel en 'n opgedateerde S9-skyfie vir die Watch Series 9. Apple het nuwe FineWoven-bande vertoon wat gemaak is van 'n sagte stofmateriaal genaamd mikrotwill. Hierdie bande sal in verskeie kleure beskikbaar wees en dien as 'n plaasvervanger vir die dalende kwaliteit leeraanbiedinge.

In die algemeen het Apple se September-geleentheid 'n reeks opdaterings en nuwe kenmerke vir sy produkte vertoon. Van die toevoeging van USB-C tot die iPhone 15-reeks tot die bekendstelling van FineWoven-bande vir die Apple Watch, gaan Apple voort om te innoveer en sy toestelle te verbeter.

Definisies:

– USB-C: 'n Universele verbindingstandaard wat laai, data-oordrag en oudio-/video-uitvoer moontlik maak.

– Weerlig-aansluiting: Apple se eie aansluiting wat gebruik word vir laai en data-oordrag op Apple-toestelle.

– FineWoven: 'n Sagte materiaal wat deur Apple bekendgestel is as 'n plaasvervanger vir leer op Apple Watch-bande en iPhone-omhulsels.

