Intel revolusioneer skootrekenaarspeletjies met verenigde bestuurderopdaterings

Intel het 'n baanbrekende skuif in die wêreld van skootrekenaarspeletjies gemaak deur sy grafiese drywers vir beide diskrete en geïntegreerde GPU's te verenig. Dit beteken dat die prestasieverbeterings wat in Intel se Arc A750 en A770 diskrete grafiese kaarte gesien word, nou ook op sy nuwe geïntegreerde GPU's beskikbaar sal wees.

Intel se jongste ontwikkeling kom in die vorm van sy Core Ultra-reeks skootrekenaarskyfies, wat die maatskappy se eerste chiplet-argitektuur bevat. Die nuwe Meteor Lake grafiese teël, wat by hierdie skyfies ingesluit is, spog met tot agt nuwe Xe LPG-kerne, wat AMD se 780M iGPU in die Ryzen 7 7840U meeding. Met 'n beweerde gemiddelde raamkoersvoorsprong van 10% bo AMD se iGPU, of vergelykbare werkverrigting, kan gebruikers gladde 1080p-spel op dun en ligte skootrekenaars verwag.

Om te verseker dat gebruikers altyd die nuutste drywers het om hul spelervaring op die voorpunt te hou, het Intel 'n "ongeslote" generiese drywer bekendgestel wat deur enigiemand afgelaai en geïnstalleer kan word. Hierdie verenigde drywer bevat al die basiese werkverrigtingverbeterings en speldag een-kolle wat deur spelers verlang word.

Alhoewel OEM-spesifieke kenmerke moontlik nie met die generiese drywer beskikbaar is nie, soos die "Endurance mode" wat raamtempo's beperk tot 30 fps op batterykrag, kan gebruikers steeds voordeel trek uit vroeë hotfixes en algemene prestasieverbeterings. Indien nodig, kan gebruikers later bywerk na 'n bestuurder wat spesifiek vir hul skootrekenaar aangepas is.

Intel poog om die proses van OEM-bekragtiging te stroomlyn om die bestuurder-opdaterings vinniger te gebruik. Die maatskappy werk aktief saam met OEM's om te verseker dat gebruikers intydse bestuurderopdaterings kan geniet sonder om in te boet op spesifieke kenmerke en funksies wat deur skootrekenaarvervaardigers verskaf word.

Met hierdie deurbraak in verenigde bestuurderopdaterings, het Intel 'n beduidende stap vorentoe geneem om die spelervaring op skootrekenaars te verbeter. Spelers kan nou naatlose prestasieverbeterings oor beide diskrete en geïntegreerde GPU's verwag, wat hulle nader bring aan die meeslepende spel wat hulle verlang.