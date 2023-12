Nuwe skootrekenaars van toonaangewende handelsmerke aangedryf deur Intel se Core Ultra-verwerkers

By

Verskeie skootrekenaarvervaardigers, insluitend Lenovo, MSI, Acer en Asus, stel nuwe skootrekenaars bekend wat toegerus is met Intel se nuutste Core Ultra-verwerkers. Hierdie nuwe verwerkers, deel van Intel se Meteor Lake-reeks, beloof verbeterde kragdoeltreffendheid en werkverrigting as gevolg van 'n nuwe opstelling wat take oor verskillende chiplets verdeel.

Intel se Core Ultra 7 165H-skyfie, een van die gemerkte verwerkers, bied 'n 11% verbetering in multi-threading werkverrigting in vergelyking met mededingende skootrekenaarverwerkers. Dit verbruik ook 25% minder krag as die vorige Intel Core i7-1370P en het tot 79% laer kragverbruik as AMD se Ryzen 7 7840U-skyfie.

Al Intel se nuwe SVE's sal ook met 'n neurale verwerkingseenheid (NPU) kom, wat lae-krag AI versnelling en aflaai van SVE/GPU-take moontlik maak. Die integrasie van die NPU sal na verwagting die doeltreffendheid van die bestuur van KI-modelle verbeter in vergelyking met Intel se vorige generasie skyfies.

Terwyl die vlagskip Intel Core Ultra 9 185H-verwerker met 16 kerns en 22 drade eers in 2024 beskikbaar sal wees, word ander skyfies van die Meteor Lake-reeks binnekort bekendgestel. MSI stel die Prestige 16 AI Studio en Prestige 13 AI Evo-skootrekenaars bekend, terwyl Asus sy Zenbook 14 OLED-skootrekenaar opdateer. Lenovo stel die ThinkPad X1 Carbon-, ThinkPad X1 2-in-1- en IdeaPad Pro 5i-modelle vry. Acer sluit ook by die Core Ultra-wa met die Swift Go 14 en Predator Triton Neo 16 skootrekenaars aan.

Hierdie nuwe skootrekenaars bied 'n reeks konfigurasies en pryspunte om by verskillende behoeftes te pas. Pryse vir die skootrekenaars begin by $999.99 vir die Swift Go 14 en kan tot $2,989 styg vir sekere konfigurasies van die ThinkPad X1 Carbon.

Terwyl die huidige reeks skootrekenaars wat deur Intel se Core Ultra-verwerkers aangedryf word indrukwekkend is, wil kliënte dalk tot 2024 wag vir die vrystelling van die Core Ultra 9-verwerker vir topprestasie.