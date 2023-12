Intel onthul nuwe Core Ultra-verwerkers vir skootrekenaars

In 'n onlangse aankondiging het Intel sy jongste reeks mobiele verwerkers, genaamd Core Ultra, onthul, wat deel sal wees van die Meteor Lake-familie. Die nuwe verwerkers is ontwerp om verbeterde kragdoeltreffendheid en werkverrigting te bied deur take oor verskillende chiplets te verdeel. Intel beweer dat sy Core Ultra 7 165H-skyfie 'n 11 persent hupstoot in multi-threading werkverrigting bied in vergelyking met mededingende verwerkers van AMD, Qualcomm en Apple, terwyl dit 25 persent minder krag verbruik as die vorige generasie Intel Core i7-1370P.

Een noemenswaardige kenmerk van die Core Ultra-verwerkers is die integrasie van 'n neurale verwerkingseenheid (NPU), wat lae-krag AI versnelling en aflaai van SVE- en GPU-take moontlik maak. Dit maak voorsiening vir die doeltreffende uitvoering van KI-aangedrewe kenmerke soos agtergrondvervaag, oognasporing en prentraamwerk. Die insluiting van die NPU dui ook op Intel se fokus op die ontwikkeling van meer uitgebreide KI-vermoëns vir toekomstige weergawes van Windows.

Die vlagskip Core Ultra-verwerker, die Core Ultra 9 185H, is toegerus met 16 kerne en 22 drade. Dit beskik oor ses werkverrigtingskerne, agt doeltreffende kerne en twee laekrag-kerne wat minder veeleisende werkladings hanteer. Die skyfie spog met 'n hupstootklok van tot 5.1GHz en bevat 'n Arc GPU met agt Xe-kerne. Die nuwe Xe LPG-argitektuur bied verbeterde werkverrigting teen laer spanningsvlakke en ondersteun Intel se XeSS-opskalingtegnologie en straalopsporing.

Terwyl die Core Ultra 9 185H-verwerker in 2024 vrygestel sal word, is ander verwerkers in die Meteor Lake-reeks reeds beskikbaar. Vervaardigers soos MSI, Asus, Lenovo en Acer het reeds die Core Ultra-verwerkers in hul nuwe skootrekenaarmodelle ingesluit. Hierdie skootrekenaars bied verskeie konfigurasies, met sommige met die vlagskip Core Ultra 9-skyfie en ingeboude Arc-grafika. Pryse vir hierdie skootrekenaars wissel van $1,049 2,989 tot $XNUMX XNUMX, afhangend van die model en spesifikasies.

In die algemeen beoog Intel se Core Ultra-verwerkers om verbeterde kragdoeltreffendheid, werkverrigting en KI-vermoëns aan die skootrekenaarmark te lewer. Namate meer skootrekenaarvervaardigers hierdie verwerkers aanneem, kan verbruikers 'n groter verskeidenheid opsies en verbeterde rekenaarervarings verwag.