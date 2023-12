Intel stel nuwe AI-skyfies bekend en brei die produkreeks uit

Intel het onlangs sy nuutste aanbiedinge in die rekenaarskyfiemark bekendgestel, insluitend die Gaudi3-skyfie wat ontwerp is vir generatiewe KI-sagteware. Die Gaudi3-skyfie, wat volgende jaar vrygestel gaan word, beoog om mee te ding met mededingende skyfies van Nvidia en AMD, wat tans die KI-mark oorheers.

Terwyl Nvidia GPU's die beste keuse was vir die bestuur van prominente AI-modelle soos OpenAI se ChatGPT, hoop Intel om sy dominante posisie uit te daag deur die Gaudi3-skyfie bekend te stel. Met maatskappye soos AMD en Intel wat die toneel betree met hul eie AI-gefokusde skyfies, kan die mark 'n verskuiwing in voorkeur sien.

Hierdie stap deur Intel kom as deel van sy voortdurende poging om sy teenwoordigheid in die KI-industrie uit te brei. Die maatskappy se uitvoerende hoof, Pat Gelsinger, het opgewondenheid oor generatiewe KI uitgespreek en die komende KI-rekenaar uitgelig as 'n belangrike fokus vir die jaar wat voorlê. Benewens die Gaudi3-skyfie het Intel ook die Core Ultra-skyfies aangekondig, spesifiek ontwerp vir Windows-skootrekenaars en -rekenaars, sowel as die vyfdegenerasie Xeon-bedienerskyfies.

Die Core Ultra-skyfies bevat NPU's (neurale verwerkingseenhede) wat KI-programprestasie verbeter. Alhoewel hulle dalk nie dieselfde vermoëns het as Nvidia se H100-skyfies nie, wat algemeen gebruik word deur maatskappye wat grootskaalse KI-toepassings verwerk, bied die Core Ultra-skyfies doeltreffende KI-verwerking vir kleiner take. Zoom gebruik byvoorbeeld Intel se skyfies om sy agtergrondvervaag-funksie aan te dryf.

Boonop verbeter die Core Ultra-skyfies spelvermoëns en bied verbeterde grafiese werkverrigting. Hierdie vooruitgang laat programme soos Adobe Premier toe om aansienlik vinniger te loop, wat gebruikers 'n verbeterde ervaring bied. Die Core Ultra-skyfies is reeds bekendgestel in verskeie skootrekenaars wat in die mark beskikbaar is.

Boonop is Intel se vyfde generasie Xeon-verwerkers, wat algemeen in bedienerontplooiings deur wolkmaatskappye gebruik word, opgegradeer. Hierdie verwerkers word gepaard met Nvidia GPU's in stelsels wat gebruik word vir opleiding en implementering van generatiewe AI. Die nuutste Xeon-verwerker is veral geskik vir afleidings, wat minder kragintensief is as die opleidingsproses.

In die algemeen demonstreer Intel se nuwe skyfies die maatskappy se vasberadenheid om in die KI-mark mee te ding deur sy KI-gefokusde aanbiedinge te verbeter en sy produkreeks uit te brei. Terwyl Nvidia tans 'n dominante posisie beklee, kan hierdie nuwe vooruitgang van Intel, tesame met ontwikkelings van mededingende maatskappye, 'n verskuiwing in die marklandskap inbring.