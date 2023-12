Intel stel baanbrekende AI-skyfie bekend en brei sy verwerkerreeks uit

Intel het aansienlike vordering gemaak in die rekenaarskyfiebedryf met sy jongste onthullings. Die maatskappy het Gaudi3 bekendgestel, 'n innoverende skyfie wat spesifiek ontwerp is vir generatiewe KI-sagteware. Hierdie aankondiging plaas Intel in direkte mededinging met mededingers Nvidia en AMD, wat tans die mark vir KI-aangedrewe modelle oorheers.

Gaudi3 is geskeduleer om volgende jaar vrygestel te word en het ten doel om hoëprestasievermoëns te verskaf om KI-toepassings aan te dryf. Intel se stap sluit aan by die toenemende vraag na KI-skyfies wat grootskaalse en kragintensiewe KI-modelle soos OpenAI se ChatGPT kan ondersteun. Tans het Nvidia GPU's 'n stewige greep op hierdie mark, wat lei tot 'n aansienlike oplewing in die maatskappy se voorraadwaarde. Intel, saam met ander sleutelspelers soos AMD, is egter vasbeslote om Nvidia se oorheersing uit te daag.

Alhoewel besonderhede oor Gaudi3 skaars bly, word verwag dat dit sal meeding met Nvidia se gewilde H100-skyfie en AMD se komende MI300X, wat na verwagting in 2024 aan kliënte gestuur sal word. Intel se verkryging van die skyfie-ontwikkelaar Habana Labs in 2019 het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontwikkeling van Gaudi-skyfies, wat Intel se verbintenis tot die bevordering van KI-tegnologie wys.

Pat Gelsinger, uitvoerende hoof van Intel, het entoesiasme vir generatiewe KI uitgespreek en Intel se oortuiging aangekondig dat KI-aangedrewe rekenaars die kollig in die komende jaar sal steel. Benewens Gaudi3 het Intel ook Core Ultra-skyfies onthul, pasgemaak vir Windows-skootrekenaars en -rekenaars, en die vyfdegenerasie Xeon-bedienerskyfies. Hierdie verwerkers bevat gespesialiseerde KI-komponente bekend as NPU's, wat vinniger KI-programuitvoering moontlik maak.

Die vrystelling van die Core Ultra-skyfies strook met die bedryfstendens van verwerkervervaardigers, insluitend Intel se mededingers AMD en Qualcomm, wat hul produklyne draai om die groeiende vraag na KI-skyfies te akkommodeer. Alhoewel Core Ultra dalk nie dieselfde verwerkingskrag as Nvidia se skyfies vir vanlyn KI-toepassings het nie, blyk dit in staat te wees om kleiner take te hanteer. Byvoorbeeld, Intel se skyfies aktiveer Zoom se agtergrond-vervaag-funksie. Boonop verbeter die 7-nanometer-vervaardigingsproses wat in hierdie skyfies gebruik word, kragdoeltreffendheid in vergelyking met vorige modelle.

Boonop bied die Core Ultra-skyfies verbeterde spelvermoëns en verbeterde grafiese werkverrigting, wat lei tot 'n 40% vinniger werking vir toepassings soos Adobe Premier. Hierdie skyfies is bekendgestel in skootrekenaars wat vandag in winkels beskikbaar is.

Verder het Intel sy vyfdegenerasie Xeon-verwerkers bekendgestel wat wyd gebruik word deur groot organisasies, insluitend wolkrekenaarmaatskappye. Alhoewel prysbesonderhede nie bekend gemaak is nie, het vorige Xeon-verwerkers pryse in duisende dollars beveel. Xeon-verwerkers word gereeld met Nvidia GPU's gepaard vir opleiding en implementering van generatiewe AI-modelle. Die nuutste Xeon-verwerkers presteer veral in afleidingstake wat minder krag benodig.

Intel se onlangse aankondigings dui op sy verbintenis om die grense van AI-skyfietegnologie te verskuif. Met Gaudi3 en die uitgebreide reeks Core Ultra- en Xeon-verwerkers, beoog Intel om sy aandeel in die vinnig ontwikkelende KI-mark uit te sny.