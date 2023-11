Intel onthul volgende generasie laekragargitektuur: Lunar Lake-MX

By

Intel het onlangs 'n aansienlike lekkasie van inligting ervaar rakende sy komende laekrag-argitektuur genaamd Lunar Lake. Terwyl die uitgelekte skyfies onmiddellik van Twitter verwyder is, danksy Anandtech-forumlid Geddagod, het ons toegang tot al die besonderhede. Lunar Lake is ontwerp vir laekragstelsels met 'n reeks van 8W tot 30W, wat dit posisioneer as 'n opvolger van die Meteor Lake-U wat nog vrygestel moet word.

Lunar Lake, wat saam met Microsoft ontwikkel is, spog met 'n volgende-gen geïntegreerde NPU 4.0 (neurale verwerkingseenheid) wat deur Xe2-LPG-grafika ondersteun word. 'n Interessante toevoeging tot hierdie reeks is die kragdoeltreffende "Battlemage" GPU-argitektuur, met 8 Xe-Cores. Met 64 vektorenjins, sistoliese AI/superskaaltegnologieë en intydse straalopsporing-ondersteuning, bied hierdie GPU hoëprestasie-vermoëns.

Die Lunar Lake MX-argitektuur stel ook geheue op die pakket bekend, met opsies van 16 GB en 32 GB. Spesifiek, die SVE-argitektuur kombineer Lion Cove- en Skymont-kerne en sal vervaardig word met behulp van TSMC N3B-prosestegnologie. Intel beplan om ten minste vier variante van Lunar Lake MX met verskillende SVE- en GPU-kernuitlegte vry te stel.

Wat konnektiwiteit betref, ondersteun Lunar Lake MX PCIe Gen5x4 en Gen4x4-koppelvlak, Thunderbolt 4, en tot drie USB4-verbindings. Geïntegreerde WiFi-7- en Bluetooth 5.4-ondersteuning sal verskaf word deur die BE201-netwerkkaart gebaseer op die CNVio3-koppelvlak. Een opwindende kenmerk is dat 'n spesiale 8W SKU van Lunar Lake na bewering sonder 'n waaier werk, wat 'n waaierlose modus bied.

Met sy kragdoeltreffendheid en belowende GPU-werkverrigting, het die Lunar Lake MX-reeks die potensiaal om in die volgende generasie handstelsels geïntegreer te word. Terwyl die presiese prestasievergelyking tussen Battlemage en Alchemist (Xe-LPG) onbekend is, sal die vrystelling van Meteor Lake-skyfies met die Xe-LPG-reeks volgende maand 'n goeie basislyn bied.

Vrae:

V: Wanneer sal die Intel Lunar Lake MX-reeks bekendgestel word?

A: Die amptelike bekendstelling van die Intel Lunar Lake MX-reeks word in 2024 verwag.

V: Wat is die spesiale kenmerk van Lunar Lake MX-reeks?

A: Die Lunar Lake MX-reeks bied 'n kragdoeltreffende weergawe van die "Battlemage" GPU-argitektuur, wat hoëprestasie-vermoëns bied.

V: Wat is die SVE-argitektuur van Lunar Lake MX?

A: Die SVE-argitektuur van Lunar Lake MX kombineer Lion Cove- en Skymont-kerne.

V: Watter geheue-opsies is beskikbaar in die Lunar Lake MX-reeks?

A: Die Lunar Lake MX-reeks bied geheue op die pakket met opsies van 16 GB en 32 GB.