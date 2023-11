Intel Core i5-13600KF: Die Ultimate Gaming CPU Deal vir Black Friday

Wil jy jou speletjie-opstelling opgradeer? Wel, jy is gelukkig, want die Intel Core i5-13600KF, een van die beste SVE's vir speletjies, is tans beskikbaar teen 'n allerlae prys. Geprys teen slegs $250 op Amazon, is hierdie transaksie 'n diefstal vir enige speler met 'n begroting.

Een ding om in gedagte te hou is dat die Core i5-13600KF nie met geïntegreerde grafika kom nie. Dit is egter nie 'n bekommernis vir spelers wat 'n toegewyde grafiese kaart verkies nie, aangesien dit beter werkverrigting bied. Of jy nou die nuutste AAA-titels speel of in intense multiplayer-gevegte duik, hierdie SVE sal 'n gladde spelervaring bied.

In ons uitgebreide toetsing het ons ontdek dat die Core i5-13600KF op gelyke voet is met sy nuwer eweknie, die Core i5-14600KF. Dit beteken dat dit nie nodig is om ekstra geld op die nuutste skyfie te spandeer wanneer jy soortgelyke werkverrigting vir 'n fraksie van die prys kan kry nie. Ons resensie het getoon dat die 13de Gen-skyfie indrukwekkende raamtempo's gelewer het teen beide 1080p- en 1440p-resolusies.

Die Core i5-13600KF beskik oor 6 P-kern met 'n basisklok van 3.5 GHz (tot 5.1 GHz hupstoot) en 8 E-kerne met 'n basisklok van 2.6 GHz (tot 3.9 GHz hupstoot), wat 'n totaal van 20 drade bied . Die skyfie ondersteun ook 16 bane van PCIe 5.0 en 'n bykomende baan vir PCIe 4.0.

As jy van plan is om die 13600KF met 'n moederbord te koppel, maak seker dat dit 'n LGA 1700-sok het vir versoenbaarheid.

Vir die oorklokkers daar buite, het ons goeie nuus. Deur 'n oorklokbare skyfiestel te gebruik en BIOS-instellings aan te pas, het die Core i5-13600KF getoon dat dit ooreenstem met die werkverrigting van die Ryzen 7 5800X3D en selfs naby die hoë-end Core i9-13900K kom.

Moenie hierdie ongelooflike aanbieding vir die Intel Core i5-13600KF misloop nie. Ons volledige resensie bevestig die "klas-voorste prestasie teen sy pryspunt," en nou kan jy dit self ervaar teen 'n onverbeterlike prys.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan die Intel Core i5-13600KF speletjies hanteer sonder geïntegreerde grafika?

Ja, die Core i5-13600KF is 'n uitstekende keuse vir speletjies, aangesien dit ontwerp is om naatloos te werk met toegewyde grafiese kaarte, wat optimale spelprestasie bied.

2. Hoe vergelyk die Core i5-13600KF met die nuwer Core i5-14600KF?

Ons toetsing het getoon dat die Core i5-13600KF ekwivalent presteer as die nuwer Core i5-14600KF, wat dit 'n koste-effektiewe opsie maak sonder om prestasie in te boet.

3. Watter sok benodig die Core i5-13600KF vir moederbordversoenbaarheid?

Die Core i5-13600KF benodig 'n LGA 1700-sok vir behoorlike versoenbaarheid met moederborde.

4. Kan die Core i5-13600KF oorklok word?

Ja, die Core i5-13600KF kan oorklok word om soortgelyke werkverrigtingvlakke as die Ryzen 7 5800X3D te bereik en selfs naby die hoë-end Core i9-13900K te kom deur 'n oorklokbare skyfiestel te gebruik en BIOS-instellings aan te pas.

5. Is die prys van $250 vir die Core i5-13600KF 'n beperkte tydaanbod?

Ons beveel aan dat u na die nuutste pryse en beskikbaarheid op Amazon kyk om te verseker dat u geen aanbiedings of promosies vir die Core i5-13600KF misloop nie.