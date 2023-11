Insta360 Ace-kameras: 'n nuwe generasie aksiekameras

Insta360 het onlangs sy nuutste reeks aksiekameras, die Ace-reeks, vrygestel, wat opwindende nuwe kenmerke vir vloggers en avontuurentoesiaste bied. Hierdie kameras, geïnspireer deur die gewilde GoPro Hero-reeks, kom met 'n unieke flip-skerm wat dit makliker maak om foto's te raam en vlogs op te neem as ooit tevore. Die Ace-reeks is beskikbaar in twee modelle: die gewone Ace-kamera vanaf $379.99 en die vlagskip Ace Pro-weergawe vir $449.99, toegerus met Leica-optika en uitsonderlike laeligprestasie.

Die standaard Ace-kamera spog met 'n 1/2-duim-beeldsensor, wat dit in staat stel om in hoëgehalte 6K teen 30 rame per sekonde op te neem. Albei modelle kan ongelooflike 4K-beeldmateriaal teen 'n hoë spoed van 120 rame per sekonde neem en verbluffende 48MP-foto's neem. Met die Ace-kameras se nuwe AI-skyfies van vyf nanometer, verbeter kenmerke soos PureVideo lae-lig-werkverrigting deur beeldmateriaal in reële tyd te versag, wat lei tot duidelike en skerp video's.

Wat die Ace-kameras onderskei, is hul innoverende flippy-skerm. Anders as die klein voorskerms op ander aksiekameras, stel die Ace-reeks 'n groot 2.4-duim-aanraakskerm aan die agterkant bekend wat opgeskuif kan word vir beter sigbaarheid tydens opname. Hierdie kenmerk help nie net met presiese raamwerk nie, maar reageer ook op handgebare, wat handvrye opname moontlik maak en dit perfek maak vir die vaslegging van TikTok-dansvertonings.

Boonop bied die Ace-kameras 'n reeks gerieflike kenmerke om die gebruikerservaring te verbeter. Gebruikers kan video-opnames onderbreek sonder om die snit te breek, aktiewe opnames met 'n enkele druk op die knoppie kanselleer en aspekverhoudings na opname verander vir meer buigsaamheid in videoredigering. Die AI-hoogtepunt-assistent-funksie spaar tyd deur outomaties aksieskote van groot video-opnames te identifiseer en te knip, en die AI Warp-funksie genereer pasgemaakte effekte gebaseer op opdragte.

Die verbindingsopsies van die Ace-kameras is ewe indrukwekkend. Hulle kan naatloos met Apple Watches en Garmin-toestelle koppel, wat die oorleg van GPS-data soos hoogte en spoed op video-opnames moontlik maak. Hierdie kenmerk is veral nuttig vir buitelug-entoesiaste wat hul avonture met akkurate data wil dokumenteer en die kamera vanaf hul polse wil beheer.

Met 'n waterdigte ontwerp is die Ace-kameras perfek om onderwater-oomblikke vas te vang, met die vermoë om tot 33 voet te onderdompel sonder enige bykomende bykomstighede. Vir meer ekstreme onderwateraktiwiteite laat 'n Dive Case-bykomstigheid gebruikers toe om tot 196 voet te duik. Die kameras se interne batterye bied 'n opnametyd van 100 minute in 4K30 met Active HDR en kan vinnig tot 80% gelaai word in net 22 minute met 'n kragleweringslaaier.

Insta360 is bekend vir sy innoverende 360-grade kameras soos die X3 en die One RS. Met die Ace-reeks neem die maatskappy egter 'n nuwe rigting deur meer gebruikersvriendelike en veelsydige aksiekameras te ontwerp wat aan 'n wyer gehoor voorsiening maak.

FAQ

1. Wat is die prysklas vir die Insta360 Ace-kameras?

Die Insta360 Ace-kameras kos $379.99 vir die gewone model en $449.99 vir die Ace Pro-weergawe.

2. Kan die Ace-kameras hoë-resolusie video's opneem?

Ja, beide die gewone Ace-kamera en die Ace Pro-weergawe kan 4K-video's skiet. Die Ace-kamera ondersteun tot 6K-resolusie teen 30 rame per sekonde, terwyl die Ace Pro tot 8K kan styg teen 24 rame per sekonde.

3. Wat is die uitstaande kenmerke van die Ace-kameras?

Die uitstaande kenmerke van die Ace-kameras sluit in die draaiskerm vir maklike vlogging, KI-aangedrewe video-verbeterings, handgebarekontroles en verbinding met Apple Watches en Garmin-toestelle vir GPS-data-oorlegsels.

4. Is die Ace-kameras waterdig?

Ja, die Ace-kameras het 'n waterdigte ontwerp wat dit moontlik maak om hulle tot 33 voet onder die water te onderdompel. Met 'n Dive Case-bykomstigheid kan hulle dieptes van tot 196 voet weerstaan.

5. Waar kan ek die Insta360 Ace-kameras koop?

Die Insta360 Ace-kameras is beskikbaar vir aankoop op die amptelike Insta360-webwerf (insta360.com) en Amazon.