Nuwe Indiese Battle Royale Game 'Indus' werk saam met Fortnite om Indo-Futurisme ten toon te stel

Indus, 'n tuisgemaakte battle royale-speletjie wat deur SuperGaming ontwikkel is, het 'n opwindende aankondiging gemaak by die India Game Developer Conference (IGDC) 2023. Die speletjie gaan na die gewilde speletjie-platform Fortnite inbreek, wat spelers 'n unieke kruiservaring bied. In net 27 dae het 'n tweevrou-span by SuperGaming Epic Games se Unreal Editor for Fortnite (UEFN) gebruik om hierdie baanbrekende samewerking te skep.

Die Indus-ervaring binne Fortnite sal op rekenaar en macOS beskikbaar wees, wat spelers in staat stel om hulself in die spel, kaarte, modusse en meer te verdiep. Die idee agter hierdie samewerking is om gamers die geleentheid te gee om Indo-Futurisme, 'n opkomende genre wat futuristiese elemente met Indiese kultuur meng, binne hul gunsteling speletjie te verken.

Terwyl die mobiele weergawe van Indus voorberei vir 'n Geslote Beta-vrystelling gedurende die komende feesseisoen, kan Fortnite-spelers daarna uitsien om Indus in Fortnite Creator Mode te ervaar. Hierdie modus sal 'n unieke wentoestand bekendstel wat gefokus is op Cosmium, 'n kenmerkende in-speletjie-hulpbron. Spelers sal die kans hê om oorwinning te behaal deur hierdie waardevolle bate te verower.

SuperGaming se uitvoerende hoof en medestigter, Roby John, het hul opgewondenheid uitgespreek oor die tentoonstelling van Indië se kultuur en talent op 'n globale verhoog. Met Fortnite met 'n geskatte 220 miljoen maandelikse spelers wêreldwyd, bied die vennootskap 'n fantastiese geleentheid om Indus en Indo-Futurisme na 'n breë gehoor te bring.

Deur hierdie samewerking sal spelers in staat wees om terugvoer te gee oor verskeie aspekte van die spel, wat die rigting van SuperGaming se mees ambisieuse projek tot nog toe beïnvloed. Hierdie benadering strook met SuperGaming se verbintenis om sy spelersgemeenskap te prioritiseer, soos gedemonstreer deur die sukses van vorige titels soos MaskGun en Silly Royale.

Indus en Fortnite se vennootskap verteenwoordig 'n mylpaal vir die Indiese spelbedryf en beklemtoon die groeiende erkenning van Indiese ontwikkelaars op 'n wêreldwye skaal. Namate die wêreld meer met mekaar verbind word deur speletjies, baan samewerking soos hierdie die weg vir uiteenlopende vertellings en kulturele verteenwoordiging binne die speletjiegemeenskap.

Algemene vrae

1. Wat is Indus?

Indus is 'n tuisgemaakte Battle Royale-speletjie wat ontwikkel is deur SuperGaming wat Indiese kultuur met futuristiese elemente kombineer, wat 'n nuwe genre skep wat bekend staan ​​as Indo-Futurisme.

2. Hoe het Indus met Fortnite saamgewerk?

’n Tweevrou-span by SuperGaming het Epic Games se Unreal Editor vir Fortnite (UEFN) gebruik om die kruising tussen Indus en Fortnite te skep.

3. Hoe kan spelers Indus in Fortnite ervaar?

Die Indus-ervaring binne Fortnite sal beskikbaar wees op PC en macOS deur Fortnite Creator Mode, wat spelers in staat stel om Indus se spel, kaarte, modusse en meer te verken.

4. Wat is die wenvoorwaarde in Indus binne Fortnite?

Indus stel 'n unieke wenvoorwaarde bekend wat daarop gefokus is om die in-game hulpbron genaamd Cosmium vas te vang. Spelers sal 'n oorwinning kan behaal deur hierdie waardevolle bate te bekom.

5. Hoe baat hierdie samewerking SuperGaming?

Hierdie vennootskap bied aan SuperGaming 'n geleentheid om Indië se kultuur en talent op 'n globale verhoog ten toon te stel, terwyl dit spelers ook toelaat om terugvoer te gee en die toekoms van die spel te vorm.