Nuwe begin by Humble Games: 'n Herstrukturering met 'n fokus op Indie-ontwikkelaars

Indie-speletjie-uitgewer van Humble Bundle, Humble Games, het onlangs 'n herstruktureringsproses ondergaan wat gelei het tot 'n aantal personeelafleggings. Terwyl die presiese aantal werkverliese nie bekend gemaak is nie, het die maatskappy sy verbintenis uitgespreek om voort te gaan om nou saam te werk met ontwikkelaars ten spyte van die veranderinge.

Die besluit om te herstruktureer het gekom toe Humble Games neigings ervaar het wat 'n strategiese herbelyning vereis het om langtermyn sukses te verseker. Hierdie stap is nie uniek aan die maatskappy nie, aangesien verskeie besighede oor verskillende bedrywe heen moes aanpas om die uitdagings van die afgelope jaar te navigeer.

Humble Games het in 'n verklaring die probleme erken wat die betrokke spanlede in die gesig gestaar het en hul waardevolle bydraes beklemtoon. Die maatskappy het ook sy onwrikbare toewyding uitgespreek om in die toekoms met talentvolle indie-ontwikkelaars saam te werk en hul unieke ervarings met spelers wêreldwyd te deel.

Humble Games is bekend daarvoor dat hulle 'n uiteenlopende reeks titels op rekenaar-, konsole- en mobiele platforms publiseer. Sommige noemenswaardige projekte sluit in Supra Games se meeslepende Supraland, Curious Panda Games se taktiese RPG The Iron Oath, en die hoogs verwagte Lost Skies wat deur Bossa Studios ontwikkel is. Die uitgewer het ook saamgewerk met mobiele ateljees vir suksesvolle vrystellings soos Mega Crit Games se bekroonde Slay the Spire, HopFrog's Forager en Alt Shift se atmosferiese Crying Suns.

Terwyl die bedryf onlangs verskeie afleggings gesien het, insluitend dié by Amazon se speletjiesafdeling, Ubisoft en Hyper Hippo, verteenwoordig Humble Games se herstrukturering 'n geleentheid vir 'n nuwe begin. Deur te fokus op die kweek van vennootskappe met talentvolle indie-ontwikkelaars, sien die maatskappy uit na 'n toekoms gevul met innoverende en boeiende spelervarings.

V: Hoeveel afleggings was daar by Humble Games?

A: Die presiese aantal werksverliese tydens die herstruktureringsproses by Humble Games bly nie bekend gemaak nie.

V: Sal Humble Games voortgaan om met ontwikkelaars te werk ondanks die afleggings?

A: Ja, Humble Games het sy verbintenis uitgespreek om sy samewerking met indie-ontwikkelaars voort te sit, om te verseker dat hul unieke ervarings spelers wêreldwyd bereik.

V: Vir watter platforms publiseer Humble Games speletjies?

A: Humble Games publiseer speletjies oor rekenaar-, konsole- en mobiele platforms, wat 'n uiteenlopende reeks speletjie-ervarings bied.