Indian River County Balju se kantoor hersien wapens na adjunk se onbedoelde ontslag

'n Onlangse voorval wat 'n onbedoelde afvuur van 'n vuurwapen behels het, het die Indian River County Sheriff's Office aangespoor om die tipe wapens wat aan sy lede uitgereik word, te verander. Adjunk Zachary Seldes was besig om vir 'n oefenklas voor te berei toe sy Sig P320 in sy holster ontslaan het, hom in die kuit getref en veroorsaak het dat 'n koeël naby sy enkel vasgesit het. Hierdie voorval, saam met 'n soortgelyke een in Connecticut, het daartoe gelei dat balju Eric Flowers kommer oor die wapen se veiligheid ondersoek het.

Tydens 'n nuuskonferensie het Sheriff Flowers sy kommer uitgespreek oor die potensiële gevare van die Sig P320. Hy het beeldmateriaal van die Connecticut-voorval aangehaal waar die geweer in die holster afgevuur het sonder dat enige hande daarby was, wat die ernstige kommer wat dit vir hom en ander wetstoepassingsagentskappe veroorsaak het, beklemtoon. Flowers het ontdek dat Pasco County, Florida, reeds opgehou het om die wapen te gebruik weens soortgelyke kommer.

In reaksie op hierdie voorvalle het die Indian River County Sheriff's Office besluit om na die FN 509 as hul nuwe standaard-uitgawe vuurwapen oor te skakel. Die Los Angeles-polisiedepartement gebruik ook hierdie model. Alle afgevaardigdes binne die agentskap het nou oorgeskakel na die dra van die FN 509, met balju Flowers wat tevredenheid en vertroue in die nuwe wapen uitspreek.

Die oorgang na die FN 509 het $136,000 370 gekos, wat die aankoop van 320 gewere en holsters dek. Balju Flowers hoop dat deur hul ervaring te deel, ander wetstoepassingsleiers die gebruik van die Sig PXNUMX sal heroorweeg om die potensiële aanspreeklikhede wat dit inhou te verminder.

Adjunk Zachary Seldes, wat die onbedoelde ontslag opgedoen het, sal na verwagting ten volle herstel en sy patrolliepligte aan die begin van 2024 hervat. Boonop lê hy 'n regsgeding in teen SIG Sauer, die vervaardiger van die Sig P320, wat by ander soortgelyke wetlike pligte aansluit. sake wat teen die maatskappy aanhangig gemaak is.

WPTV het na SIG Sauer uitgereik vir kommentaar, maar het geen reaksie ontvang ten tyde van hierdie skrywe nie.