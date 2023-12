Nuwe titel: Samsung-mobiele gebruikers word aangemoedig om sekuriteitsagteware op te dateer om uitbuiting te vermy

Opsomming: Die Indiese regering se Rekenaar-noodreaksiespan van Indië (CERT-In) het 'n hoërisiko-waarskuwing uitgereik rakende veelvuldige kwesbaarhede wat Samsung Mobile Android-weergawes 11 tot 14 raak. Hierdie kwesbaarhede kan moontlik maak dat hackers sekuriteitsbeperkings kan omseil, toegang tot sensitiewe inligting, en voer arbitrêre kode op geteikende stelsels uit. CERT-In beveel Samsung-selfoongebruikers aan om hul sekuriteitsagteware dadelik op te dateer om die risiko's wat met hierdie kwesbaarhede geassosieer word, te verminder.

Volgens 'n onlangse CERT-In Vulnerability Note het navorsers kritieke sekuriteitskwessies in Samsung-produkte ontdek wat ernstige gevolge kan hê as dit uitgebuit word. Die kwesbaarhede spruit uit verskeie faktore soos onbehoorlike toegangsbeheer, foute in gesigsherkenningsagteware, magtigingskwessies met sekere toepassings, verkeerde fouthantering, geheuekorrupsie-kwesbaarhede, datagrootte-verifikasiefoute, ongevalideerde gebruikerinvoer en programinteraksie-kaping.

Die geïdentifiseerde kwesbaarhede hou beduidende bedreigings in, wat moontlik aanvallers in staat stel om hoop-oorloop en stapelgebaseerde buffer-oorloop te veroorsaak, toegang tot toestel-SIM-PIN te verkry, uitsendings met verhoogde voorregte te stuur, sandbox-data in gevaar te stel, Knox Guard-slot te omseil, toegang tot arbitrêre lêers te verkry, arbitrêre kode uit te voer , en kompromitteer geteikende stelsels. Hierdie wye reeks kwesbaarhede raak Samsung Mobile Android-weergawes 11, 12, 13 en 14, wat verskeie Samsung-toestelle in gevaar stel, insluitend die Galaxy S23-reeks, Galaxy Flip 5 en Galaxy Fold 5.

Om hul toestelle te beskerm, word Samsung-selfoongebruikers sterk aangeraai om hierdie maatreëls te volg:

1. Pas sekuriteitsopdaterings toe: Installeer onmiddellik sekuriteitsopdaterings wat deur Samsung verskaf word deur hul amptelike sekuriteitsadvies. Kyk vir opdaterings in die toestelinstellings en laai dit af en installeer dit om te verseker dat die nuutste sekuriteitsreëlings toegepas word.

2. Wees versigtig: Totdat die opdatering toegepas word, wees versigtig terwyl jy die geaffekteerde toestelle gebruik, veral wanneer daar interaksie met onbetroubare bronne of onbekende toepassings is.

3. Hou toepassings op datum: Dateer alle toepassings gereeld op, aangesien verouderde toepassings ook kwesbaarhede kan bevat wat kuberkrakers kan ontgin. Besoek die Google Play Winkel om opdaterings te soek en te installeer.

4. Installeer toepassings vanaf betroubare bronne: Laai en installeer slegs toepassings van betroubare bronne soos die Google Play Winkel. Vermy derdeparty-webwerwe aangesien hulle kwaadwillige programme kan huisves.

5. Pasop vir uitvissing: Moenie op skakels in e-posse of boodskappe van onbekende senders klik nie, want dit kan lei tot uitvissingwebwerwe wat ontwerp is om persoonlike inligting te steel.

Deur hierdie sekuriteitsmaatreëls te volg, kan Samsung-selfoongebruikers hul risiko van uitbuiting deur hierdie kwesbaarhede aansienlik verminder.