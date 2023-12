Nuwe kwesbaarhede wat in Samsung-selfone ontdek is, gebruikers word aangemoedig om op te tree

'n Onlangse sekuriteitsadvies van die Indiese regering se Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) waarsku Samsung-selfoongebruikers oor kritieke kwesbaarhede wat in verskeie Samsung Mobile Android-weergawes geïdentifiseer is. Hierdie kwesbaarhede, gemerk as 'n hoë risiko en as HOOG geklassifiseer as gevolg van hul potensiële impak, kan aanvallers moontlik toelaat om sekuriteitsmaatreëls te omseil, toegang tot sensitiewe inligting te verkry en selfs kwaadwillige kode op geteikende stelsels uit te voer.

Die kwesbaarhede wat deur CERT-In-navorsers geïdentifiseer is, raak verskeie komponente van die Samsung-ekosisteem. Dit sluit kwessies in soos onbehoorlike toegangsbeheer in Knox-kenmerke, 'n heelgetal-oorloopfout in gesigsherkenningsagteware, magtigingskwessies met die AR Emoji-toepassing, verkeerde hantering van foute in Knox-sekuriteitsagteware, geheuekorrupsie-kwesbaarhede in stelselkomponente, en meer.

Die uitbuiting van hierdie kwesbaarhede kan ernstige gevolge hê. Aanvallers kan moontlik hoopoorloop en stapelgebaseerde bufferoorloop veroorsaak, toegang tot sensitiewe inligting kry, arbitrêre kode uitvoer en geteikende stelsels in gevaar stel. Dit stel 'n wye reeks Samsung-toestelle, insluitend die gewilde Galaxy S23-reeks, Galaxy Flip 5 en Galaxy Fold 5 in gevaar.

Om die risiko's verbonde aan hierdie kwesbaarhede te verminder, raai CERT-In Samsung-selfoongebruikers aan om die volgende stappe te neem:

1. Pas sekuriteitopdaterings toe: Gebruikers moet die sekuriteitsopdaterings wat deur Samsung verskaf word, onmiddellik installeer in hul amptelike sekuriteitsadvies. Kyk gereeld vir opdaterings en installeer dit om te verseker dat die nuutste sekuriteitsreëlings toegepas word.

2. Wees versigtig: Totdat die opdatering toegepas word, moet gebruikers versigtig wees wanneer hulle die geaffekteerde toestelle gebruik, veral wanneer hulle met onbetroubare bronne of onbekende toepassings kommunikeer.

3. Hou programme op datum: Verouderde toepassings kan ook kwesbaarhede bevat wat aanvallers kan ontgin. Maak seker dat jy alle programme op datum hou deur te kyk vir opdaterings in die Google Play Winkel.

4. Installeer toepassings van vertroude bronne: Installeer slegs toepassings van vertroude bronne, soos die Google Play Winkel. Vermy die aflaai van toepassings van derdeparty-webwerwe, aangesien dit kwaadwillig kan wees.

5. Wees versigtig met skakels: Moenie op skakels in e-posse of boodskappe van onbekende senders klik nie, aangesien dit kan lei tot uitvissingwebwerwe wat ontwerp is om persoonlike inligting te steel.

Deur hierdie voorsorgmaatreëls te volg, kan Samsung-selfoongebruikers hulself teen potensiële risiko's beskerm en die veiligheid van hul toestelle en persoonlike inligting verseker. Bly waaksaam en prioritiseer kuberveiligheid in die digitale era.