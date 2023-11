Indië teen Nieu-Seeland Krieketwedstryd breek stroomrekords

By

’n Geskiedkundige krieketwedstryd tussen Indië en Nieu-Seeland het alle vorige rekords vir videostroming op aanvraag laat spat. Meer as 47 miljoen kykers het die wedstryd gelyktydig op Disney se Hotstar-platform gekyk, wat dit die hoogste aantal gelyktydige kykers maak wat nog ooit aangeteken is.

Hierdie mylpaal het die vorige rekord wat Hotstar self vroeër vandeesmaand opgestel het, oortref, toe 44 miljoen kykers inhoud gelyktydig gestroom het. Wat gelyktydige kykers betref, het Hotstar nou 'n beduidende voorsprong bo sy mededinger JioCinema, wat vroeër vanjaar 'n hoogtepunt van 32 miljoen kykers bereik het.

Die belangrikheid van hierdie prestasie vir Hotstar kan nie onderskat word nie. Terwyl Disney voortgaan om die IKR Wêreldbeker-krieketwedstryde gratis aan Indiese mobiele kykers te stroom, worstel hy ook met die verlies aan digitale intekenare in Indië en evalueer hy die toekoms van sy plaaslike bedrywighede.

Hierdie ontwikkelings kom te midde van Disney se pogings om mee te ding met Viacom18, wat deur die sakemagnaat Mukesh Ambani gesteun word. Die Indiese mark, met sy massiewe bevolking, hou groot potensiaal vir Disney in, ondanks die uitdagings wat dit in die gesig staar om sy digitale intekenaarbasis te handhaaf.

Bob Iger, uitvoerende hoof van Disney, het die maatskappy se begeerte uitgespreek om in die Indiese mark te bly, wat aandui dat hulle hul opsies aktief ondersoek. Ondanks die verlies van meer as 23 miljoen intekenare die afgelope jaar, bly Hotstar 'n sleutelspeler in die Indiese stroombedryf.

Terwyl stroomplatforms veg om oorheersing in hierdie vinnig groeiende mark, het die krieketwedstryd Indië teen Nieu-Seeland ongetwyfeld die krag en reikwydte van videostroming op aanvraag vertoon. Dit het nie net rekords gebreek nie, maar het ook die groeiende gewildheid van aanlyn-inhoudverbruik onder Indiese kykers beklemtoon.

FAQ

Wat is die rekordbrekende krieketwedstryd tussen Indië en Nieu-Seeland?

Die rekordbrekende krieketwedstryd tussen Indië en Nieu-Seeland verwys na 'n belangrike uitklopwedstryd wat meer as 47 miljoen gelyktydige kykers op Disney se Hotstar-platform getrek het, wat die vorige stroomrekord verbeter het.

Hoe het Hotstar se kykertal vergelyk met sy mededinger, JioCinema?

Hotstar se kykertal het sy mededinger JioCinema ver oortref, wat vroeër vanjaar 'n hoogtepunt van 32 miljoen kykers bereik het. Hierdie prestasie versterk Hotstar se posisie as 'n toonaangewende videostroomplatform op aanvraag in Indië.

Watter uitdagings staar Disney in die stroombedryf in Indië in die gesig?

Disney hanteer die verlies aan digitale intekenare in Indië en evalueer die toekoms van sy plaaslike bedrywighede. Ten spyte van hierdie uitdagings, het Disney se uitvoerende hoof hul verbintenis uitgespreek om in Indië te bly en geleenthede in hierdie winsgewende mark te verken.