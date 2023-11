Nuwe insigte in die Wes-Antarktiese Yskap: Verstaan ​​​​die bedreiging van smelting

Onlangse navorsing het lig gewerp op die onvermydelike smelt van die Wes-Antarktiese Yskap as gevolg van die warm Suidelike Oseaan, ongeag toekomstige koolstofdioksiedvrystellings. Met die potensiaal om seevlakke met 5 meter te verhoog as dit heeltemal gesmelt word, is dit van kardinale belang om die omvang en spoed van hierdie naderende seevlakstyging te verstaan. In 'n baanbreker internasionale projek bekend as SWAIS2C, boor wetenskaplikes in sedimente onder die ys om waardevolle inligting oor die streek in te win.

Een van die sleutelvrae wat navorsers probeer beantwoord, is wanneer en onder watter klimaatstoestande die groot drywende ysrakke rondom die yslaag sal disintegreer. Hierdie ysrakke dien as belangrike stabiliseerders, wat verhoed dat die binnelandse ys ineenstort. Om antwoorde te ontbloot, sal wetenskaplikes sedimente ondersoek wat gedurende vorige periodes van warmer klimaat gedeponeer is, wat waardevolle omgewingsdata verskaf wat voorheen ontoeganklik was.

Richard Levy, mede-hoofwetenskaplike van SWAIS2C, beklemtoon die beperkte kennis oor die land onder die Wes-Antarktiese Yskap in vergelyking met die rotse en samestelling van die maan. Tans is slegs 13 geologiese monsters van onder die ys in Wes-Antarktika verkry. Deur hierdie monsters te kombineer met numeriese modelle van die yslaag, omliggende oseane en die onderliggende aarde, poog navorsers om die onderliggende meganismes en drempels wat tot die ineenstorting of stabiliteit van die ys lei, te verstaan.

Veldbedrywighede is geskeduleer om in November 2023 te begin, met 'n span boormanne, ingenieurs en navorsers wat na die suidoostelike marge van die Ross-ysbank waag. Deur 'n pasgemaakte warmwaterboor te gebruik, sal hulle 200 meter onder die seebodem delf om 'n geologiese rekord op te haal wat vorige omgewingstoestande weerspieël. Die projek behels samewerking tussen meer as 120 individue van meer as 35 internasionale navorsingsorganisasies.

Hierdie ambisieuse poging bring wetenskaplikes van verskeie lande saam, insluitend Nieu-Seeland, die Verenigde State, Duitsland, Australië, Italië, Japan, Spanje, Republiek van Korea, Nederland en die Verenigde Koninkryk. Die span sluit kundiges in gletsiologie, seesedimente en geochemie in wat sal bydra tot die omvattende begrip van die Wes-Antarktiese Yskap.

Vrae:

V: Wat is SWAIS2C?

A: SWAIS2C staan ​​vir Sensitiwiteit van die Wes-Antarktiese Yskap tot 2 Grade C van Opwarming. Dit is 'n internasionale projek wat daarop gemik is om die impak van verwarming op die ys te bestudeer.

V: Hoeveel kan die Wes-Antarktiese Yskap seevlakke verhoog as dit heeltemal gesmelt word?

A: Die Wes-Antarktiese Yskap het die potensiaal om seevlakke met 5 meter te verhoog as dit heeltemal smelt.

V: Wat is die rol van ysrakke in die stabilisering van die Wes-Antarktiese Yskap?

A: Ysrakke dien as steunpilare, wat stabiliteit verskaf en die ineenstorting van die binnelandse ys voorkom.