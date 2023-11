'n Afgetrede professor se unieke wens: om sy DNA na die maan te stuur vir kloning

'n Afgetrede fisika-professor van die Midde-Weste het 'n buitengewone finale wens wat nie van hierdie wêreld is nie. Ken Ohm (86) van Bazaar, Kansas, beplan om sy DNS na die suidelike pool van die maan te laat stuur met sy dood. Sy motivering agter hierdie onkonvensionele wens is die moontlikheid dat sy DNS in die toekoms vir kloning gebruik kan word, wat moontlik daartoe kan lei dat sy replika in 'n intergalaktiese dieretuin as 'n menslike monster uitgestal word.

Alhoewel dit dalk soos 'n toneel reguit uit 'n wetenskapfiksiefliek klink, glo Ohm vas in die eindelose moontlikhede wat sy postuum bydrae kan bring. Terwyl hy die onsekerheid erken dat sy droom 'n werklikheid word, vind hy inspirasie in die idee dat generasies verder in die lyn na die maan kan opkyk en besef dat sy DNS daar woon.

Om sy unieke wens te vervul, het Ohm hom tot Celestis gewend, 'n maatskappy wat daarin spesialiseer om aardse oorskot en as op vuurpylvlugte ruimte toe te stuur. Die koste vir so 'n reis na die maanoppervlak of diep ruimte begin by $13,000 10,000, wat dalk steil lyk in vergelyking met die gemiddelde New Yorkse begrafniskoste van ongeveer $XNUMX XNUMX. Vir Ohm en baie ander individue is die geleentheid om 'n ruimtebegrafnis egter 'n bewys van hul liefde vir die kosmos en 'n begeerte vir 'n anderwêreldse afskeid.

Ohm is nie alleen in sy strewe na 'n hemelse afstuur nie. Ruimtevaarders, burgerlikes en selfs professionele bofbalspelers het die idee van 'n laaste reis na die ruimte saam met Celestis omhels. Die maatskappy, wat in 1994 gestig is, het 17 "gedenk"-ruimtevlugte suksesvol van stapel gestuur en is besig om voor te berei vir sy volgende maansending op Oukersaand.

Alhoewel Ohm se DNS dalk nie binnekort deur spacelings gekloon sal word nie, daag sy buitengewone wens ons uit om die onontginde grense van die wetenskap en die moontlikhede wat buite ons aardse ryk lê, te oorweeg.

Algemene vrae

Wat is Celestis?

Celestis is 'n maatskappy wat spesialiseer in die lansering van aardse oorblyfsels en as in die ruimte. Dit is in 1994 gestig en het talle gedenkruimtevlugte gefasiliteer.

Hoeveel kos 'n maan- of diepruimtebegrafnis met Celestis?

Die koste vir so 'n begrafnis begin by $13,000 XNUMX.

Het iemand anders belangstelling in 'n ruimtebegrafnis uitgespreek?

Ja, ruimtevaarders, burgerlikes en professionele bofbalspelers het ook hul begeerte uitgespreek vir 'n hemelse afstuur met Celestis.

Is daar enige wetenskaplike basis vir die kloning van DNS vanaf die maan?

Terwyl die konsep van kloning van DNS vanaf die maan spekulatief bly, bly die droom van wetenskaplike vooruitgang op hierdie gebied die verbeelding van sommige individue boei.