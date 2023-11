Nuwe artikel: Tekens dat jou kind dalk 'n bril benodig: insigte van 'n oogsorgdeskundige

As ouers kan ons aanvaar dat ons kinders perfekte visie het as hulle geen ooglopende tekens van 'n sigprobleem toon nie. Volgens oogkundige Giles Edmonds kan hierdie aanname egter nie verder van die waarheid wees nie. Gereelde oogondersoeke vir kinders van kleins af is van kardinale belang vir hul algehele ontwikkeling en welstand. Daarbenewens het studies wat deur die Britse brilkleinhandelaar Specsavers gedoen is, getoon dat 35% van ouers bekommerd is dat hul kinders probleme met hul sig probeer wegsteek.

Edmonds het 'n lys van agt subtiele tekens saamgestel wat kan aandui dat jou kind dalk 'n bril nodig het, wat jou help om hierdie leidrade te herken en toepaslike stappe te neem. Hierdie tekens sluit in oogvryf, sukkel met lees, oogspanning, hoofpyn, sit naby die TV, kop kantel, sit in die voorste ry en maak een oog toe.

Oogvryf kan byvoorbeeld dui op moeë oë en oogstremming as gevolg van 'n ongekorrigeerde sigprobleem. As jou kind onder hul verwagte vlak lees of truuks gebruik soos om lyne te herhaal, hul plek te verloor of 'n vinger te gebruik om hul oë te lei, kan dit 'n teken wees van verskeie visieprobleme. Om oë te verspan, voorwerpe te naby of te ver weg te hou, en meer hoofpyn te ervaar terwyl jy lees, is bykomende tekens om voor op te let. Om te naby aan die TV te sit, kan daarop dui dat jou kind sukkel om besonderhede te sien, terwyl konstante kop kantel terwyl hy lees ook versteekte sigprobleme kan aandui. Om voor in die klas te sit en gereeld een oog toe te maak tydens take, kan maniere wees waarop jou kind kompenseer vir 'n ongekorrigeerde sigprobleem.

Hierdie tekens is belangrik om waar te neem aangesien vroeë ingryping kan voorkom dat visieprobleme vererger en help om dit meer effektief te behandel. Nie net kontroleer gereelde oogtoetse visie nie, maar hulle kan ook onderliggende gesondheidstoestande opspoor wat andersins ongemerk kan bly.

Moenie dat jou kind se sig ongesiens verbygaan nie. Gee aandag aan hierdie subtiele tekens en oorweeg dit om 'n oogondersoek te skeduleer as jy enige van hulle waarneem. Die versorging van jou kind se visie kan hul opvoeding, sosiale lewe en algehele welstand aansienlik beïnvloed.

FAQ

1. Wanneer moet ek 'n oogondersoek vir my kind skeduleer?

Dit word aanbeveel om gereelde oogondersoeke vir jou kind van kleins af te skeduleer om behoorlike sigontwikkeling te verseker en enige moontlike probleme op te spoor.

2. Kan oogondersoeke ander gesondheidstoestande as sigprobleme opspoor?

Ja, oogondersoeke kan ook help om onderliggende gesondheidstoestande op te spoor wat nie met visie verband hou nie, wat die belangrikheid van gereelde ondersoeke beklemtoon.

3. Is hierdie tekens die definitiewe aanwysers dat my kind 'n bril nodig het?

Alhoewel hierdie tekens 'n moontlike behoefte aan 'n bril kan voorstel, is dit belangrik om 'n oogversorger te raadpleeg vir 'n akkurate diagnose en toepaslike behandeling. Hulle sal die beste leiding vir jou kind se spesifieke situasie kan gee.