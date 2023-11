United Township Girls Basketball Team is gereed vir 'n onvergeetlike seisoen

Die United Township-meisiesbasketbalspan maak gereed vir 'n opwindende en onvergeetlike seisoen terwyl hulle voorberei om die baan te slaan vir die eerste wedstryd van die 2023-'24-seisoen. Onder leiding van die afrigter, Chase Pavelonis, is die Panthers vasbeslote om voort te bou op verlede jaar se sukses en 'n selfs groter impak op die baan te maak.

Met 'n notaboek vol besonderhede oor hul dag-vir-dag verbetering van die vorige seisoen, het Pavelonis en sy span elke oorwinning, verlies en gelykop-wedstryd ontleed om te leer en uit hul ervarings te groei. Die Panthers het verlede seisoen afgesluit met 'n streekstitel, hul eerste sedert 2000-2001, en hul sewende in skoolgeskiedenis.

Die span sal nege seniors terugkeer, insluitend Lorena Awou, 'n uitstaande 6-voet-5-senter wat verlede seisoen gemiddeld 11.4 punte en 11.1 rebounds per wedstryd behaal het. Awou, wat hom tot Noord-Carolina-staat verbind het, het geweldige groei en leierskap op en van die baan getoon. Haar spanmaats en afrigters het haar toewyding en verbetering oor die jare geprys.

Die Panthers is gelukkig om so 'n senior-swaar span te hê, met spelers soos Kaylani Phiathep, Kaylie Pena, Ka'Maria Perkins, Cassie Bohnert, Stella Gonzalez en Atty Taylor wat waardevolle ervaring en speeltyd op universiteitsvlak bring. Pavelonis beklemtoon die belangrikheid van spanwerk, mededingendheid en toewyding van alle spelers, ongeag hul klas.

Terwyl die span vir die komende seisoen voorberei, is die spelers nie die enigste wat opgewonde voel nie. Afrigter Pavelonis glo hulle het 'n sterk rotasie met ervare spelers, maar hy erken ook die potensiaal vir jonger spelers om rolle in die span uit te kerf. Hy moedig alle spelers aan om hard te oefen, goeie spanmaats te wees en uit te blink sowel op die baan as in die klaskamer.

Met 'n stewige fondament van talent, ervaring en toewyding, is die United Township-meisiesbasketbalspan gereed vir sukses hierdie seisoen. Die spelers word gemotiveer om nie net wedstryde te wen nie, maar ook 'n blywende nalatenskap op die program te laat. Terwyl die Panthers die baan betree, is hulle 'n krag om mee rekening te hou en is hulle gereed om hierdie seisoen een om te onthou te maak.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wie is die afrigter van die United Township-meisiesbasketbalspan?

Die afrigter van die United Township-meisiesbasketbalspan is Chase Pavelonis.

2. Hoe het die span verlede seisoen gevaar?

Die span het verlede seisoen ’n rekord van 16-17 gehad en het hul eerste streekstitel sedert 2000-2001 gewen.

3. Wie is die uitblinker in die span?

Lorena Awou, 'n 6-voet-5-senter, word as die uitblinker in die span beskou. Sy het verlede seisoen gemiddeld 11.4 punte en 11.1 rebounds per wedstryd behaal.

4. Hoeveel seniors keer terug na die span?

Die span gee nege seniors terug.

5. Wat is die span se doelwitte vir die seisoen?

Die span se doelwitte sluit in om as 'n span saam te werk, goeie spanmaats te wees en om mededingend en toegewyd te wees vir al vier kwartale van elke wedstryd.