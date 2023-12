Polisie ontdek onwettige dwelms, plofstof en gesteelde voertuie in Noordoos Philadelphia Home

In 'n skokkende wending het die polisie wat gereageer het op berigte van geweervuur ​​in 'n huis in Noordoos-Philadelphia, op 'n reeks ontstellende ontdekkings afgekom. Ondersoekers het aan die lig gebring dat hulle langs die onwettige dwelms en verskeie vuurwapens moontlike ploftoestelle en twee gesteelde voertuie ontbloot het.

Met hul aankoms op die toneel in Cottmanlaan, het wetstoepassers vinnig die oortreder binne die woning geïdentifiseer wat verskeie vuurwapens in sy besit gehad het, insluitend handwapens, 'n moontlike AR-styl geweer en 'n haelgeweer. Dit is later aan die lig gebring dat die oortreder 'n veroordeelde misdadiger was, wat hom in stryd gebring het met die wet wat misdadigers verbied om vuurwapens te besit of te besit.

Beamptes het meer ontbloot as wat aanvanklik verwag is, en beamptes het groot kanne gevul met 'n vloeibare chemikalie, verdowingsmiddels en dwelmtoebehore in die huis gevind. Dit het daartoe gelei dat hulle die individu aangekeer en 'n deursoekingslasbrief vir verdere ondersoek bekom het.

Tydens die uitvoering van die deursoekingslasbrief is 'n kartondoos met verskeie lonte wat daaruit uitsteek ontdek, wat tot kommer oor 'n potensieel plofbare toestel gelei het. As 'n voorsorgmaatreël is die bomgroep ingeroep en na ondersoek is vasgestel dat nege toestelle gevind is, waarvan agt 'n poeieragtige stof bevat het wat soos bekende plofstofpoeiers lyk. Boonop is die brandweer ontbied om groot houers gevul met 'n geheimsinnige vloeistof aan te spreek, wat later as veilig beskou is.

Die 35-jarige inwoner se eiendom het selfs meer onwettige items opgelewer. Benewens die vuurwapens wat vroeër genoem is, het die Philadelphia-polisie 'n AR-styl geweer met 'n uitgewis reeksnommer, 'n 357-rewolwer, 'n Taurus 9mm, 'n militêre styl koeëlvaste baadjie en 'n aansienlike hoeveelheid verdowingsmiddels, insluitend dagga, crystal meth, crack teruggekry kokaïen, sampioene, heroïen en Xanax-pille. Verder het die owerhede 'n vervalste geldmaakmasjien, bottels ink en 'n nog nie-bepaalde hoeveelheid potensieel vervalste USC ontdek, wat alles verseker is vir verdere ondersoek deur 'n federale agentskap.

Om by die lys van oortredings by te voeg, is 'n gesteelde Yamaha-motorfiets en 'n gesteelde Mercedes Benz in die verdagte se oprit gevind.

Vanaf Maandagoggend het die individu naamloos gebly en aanklagte was hangende. Nietemin het die polisie die publiek verseker dat al die items wat in die huis ontdek is, deeglik ondersoek word as deel van 'n voortgesette ondersoek.