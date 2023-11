Ideon Technologies werk saam met Stanford Universiteit om die voorsieningsketting van kritieke minerale te revolusioneer

By

VANCOUVER, Brits-Columbië, 15 November 2023 – Die Kanadese ondergrondse intelligensiemaatskappy Ideon Technologies het sy vennootskap met Stanford Universiteit se Mineral-X-program aangekondig. Hierdie innoverende samewerking het ten doel om die kritiese minerale-voorsieningsketting te hervorm deur geowetenskappe, hulpbronekonomie, datawetenskap en kunsmatige intelligensie (KI) te integreer om besluitneming in te lig.

Ideon Technologies, 'n pionier in muon-tomografie, sal nou saamwerk met fakulteite en wetenskaplikes by Stanford Universiteit om samewerkende navorsing oor tegnologiese vooruitgang te doen. Die fokus sal wees op die optimalisering van eksplorasie-teikening, die verbetering van hulpbronkarakterisering en die vermindering van die tydlyn vanaf die ontdekking van kritieke mineraalbates tot produksie. Deur gevorderde data-analise en stogastiese modellering te gebruik, beoog Ideon om ertsliggaamkennis te maksimeer, wat lei tot meer doeltreffende en volhoubare mynboupraktyke.

Die vennootskap tussen Ideon Technologies en Stanford Universiteit spreek die dringende kwessie van geologiese onsekerheid in die mynbedryf aan. Mynmaatskappye maak tradisioneel staat op boorwerk om sigbaarheid in die ondergrond te verkry, wat dikwels lei tot hoërisiko-, hoëkostebesluite gebaseer op beperkte inligting. Deur gebruik te maak van die kundigheid van Stanford se bekende navorsers, poog Ideon Technologies om mynmaatskappye van omvattende data te voorsien, wat hulle in staat stel om ingeligte besluite te neem, mynlewe te verleng en dwingende ekonomiese uitkomste te bereik.

"Ons is verheug om met Stanford Universiteit saam te werk om die uitdagings van die kritiese minerale voorsieningsketting aan te pak," sê Gary Agnew, uitvoerende hoof en medestigter van Ideon Technologies. “Hierdie vennootskap sal beter kennis van ertsliggaamseienskappe oplewer, mynbeplanning revolusioneer en doeltreffendheid deur die hele mynbou-waardeketting aandryf.”

Dr. Jef Caers, professor in Aarde en Planetêre Wetenskappe by Stanford, sal as skakeling met Ideon Technologies dien. Deur Mineral-X het die samewerking ten doel om die oorgang na skoon energie te bespoedig deur die volume en spoed van kritieke mineraaltoevoer te versnel. Deur protokolle te ontwikkel wat volhoubaarheid en gemeenskapsverteenwoordiging prioritiseer, stel Stanford en Ideon Technologies 'n toekoms voor wat omgewingsrentmeesterskap voorstaan.

Ideon Technologies se eie ondergrondse intelligensieplatform integreer die nuutste detektor-hardeware, beeldstelsels, multi-fisika-samesmelting en inversietegnologieë met kunsmatige intelligensie. Die omvattende oplossing bied ongeëwenaarde sigbaarheid ondergronds, wat hoë-resolusie 3D-modelle genereer wat help om mineraalafsettings met selfvertroue te identifiseer en te monitor.

Met sy baanbrekende muon-tomografie-tegnologie, onderskei Ideon Technologies homself deur die enigste reguitlyn-ondergrondse beeldmetode beskikbaar te bied. Deur kosmiese strale vanuit die ruimte in te span, maak hierdie passiewe en vrye energiebron presiese anomalie-ligging op dieptes moontlik wat nie deur ander geofisika-metodes ondersteun word nie. Die deurlopende datavaslegging van muontomografie verseker verbeterde beeldresultate oor tyd, wat die akkuraatheid en betroubaarheid van digte mineraalkaarte verbeter.

Ideon Technologies sal vordering met hul aflewerbares deel by die Mineral-X Simposium, wat in Junie 2024 by Stanford Universiteit sal plaasvind.

FAQ

Wat is die doel van Ideon Technologies se samewerking met Stanford Universiteit?

Die vennootskap het ten doel om die kritiese minerale-voorsieningsketting te revolusioneer deur gebruik te maak van gevorderde tegnologieë, insluitend datawetenskap en kunsmatige intelligensie, om eksplorasie-teikening en hulpbronkarakterisering te optimaliseer.

Hoe sal hierdie samewerking die mynbedryf bevoordeel?

Deur mynmaatskappye van omvattende data oor ertsliggaamseienskappe te voorsien, sal die samewerking beter ingeligte besluitneming moontlik maak, mynlewe verleng en groter doeltreffendheid deur die hele mynbouwaardeketting aandryf.

Wat is muontomografie, en hoe bevoordeel dit mineraaleksplorasie?

Muon-tomografie is 'n ondergrondse beeldtegnologie wat kosmiese strale uit die ruimte gebruik. Dit bied ongeëwenaarde sigbaarheid ondergronds, wat presiese anomalie-ligging moontlik maak en die generering van hoë-resolusie 3D-digtheidkaarte moontlik maak. Hierdie tegnologie verbeter die akkuraatheid en betroubaarheid van mineraaleksplorasie, wat risiko en omgewingsimpak verminder.

Wat is die rol van Stanford se Mineral-X-program in die samewerking?

Die Mineral-X-program by Stanford Universiteit is 'n industriële affiliasieprogram wat gefokus is op tegnologiese innovasie vir 'n veerkragtige mineraalvoorsieningsketting en die bereiking van skoon hernubare energie. Stanford se kundigheid en hulpbronne sal Ideon Technologies ondersteun in die ontwikkeling van gevorderde geofisiese tegnieke en protokolle wat volhoubaarheid en gemeenskapsverteenwoordiging bevorder.