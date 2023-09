Apple stel nuwe iCloud+ bergingsvlakke bekend: 6TB en 12TB

Apple het onlangs sy gehoor verras met die aankondiging van twee nuwe vlakke vir sy wolkberging-intekening, iCloud+. Hierdie nuwe intekenplanne is hoofsaaklik gemik op fotograwe en filmmakers wat genoeg berging vir hul inhoud benodig, en sal beslis aandag trek. Die onthulling het dawerende applous van die skare verdien, wat dui op 'n sterk vraag na verhoogde bergingskapasiteit.

Onder die huidige prysstruktuur bied iCloud+ intekenare 50 GB vir $0.99 per maand, 200 GB vir $2.99 per maand en 2TB vir $9.99 per maand. Met die bekendstelling van die 6TB- en 12TB-planne, kan gebruikers nou aansienlik groter hoeveelhede data stoor. Alhoewel die gemiddelde verbruiker dalk nie so groot berging benodig nie, sal professionele fotograwe en filmmakers wat die nuutste iPhone 15-modelle met verbeterde kameravermoë gebruik, hierdie planne uiters waardevol vind.

Alhoewel Apple nie die presiese pryse vir die nuwe bergingsvlakke bekend gemaak het nie, kan ons 'n opgevoede raaiskoot maak op grond van die bestaande tariewe. Dit is waarskynlik dat die 6TB-intekening nie meer as $30 per maand sal kos nie, terwyl die 12TB-vlak ongeveer $60 per maand behoort te wissel. In vergelyking, Google se bergingplanne vir 5 TB en 10 TB data word onderskeidelik teen $24.99 en $49.99 per maand geprys, wat soortgelyke pryspunte vertoon.

Benewens die verhoogde bergingskapasiteit, sal iCloud+-intekenare voortgaan om die bestaande privaatheidskenmerke te geniet, insluitend Versteek my e-pos en Private Relay. Hierdie kenmerke het ten doel om gebruikersdata te beskerm en 'n veilige blaai-ervaring te verseker. Met iCloud+ wat beide uitgebreide berging en verbeterde privaatheid bied, bied Apple steeds 'n omvattende en betroubare wolkbergingdiens aan sy gebruikers.

