Dr. Ian Wilmut, Skepper van Dolly the Sheep, sterf op 79

Dr. Ian Wilmut, die Britse wetenskaplike wat die span gelei het wat 'n soogdier vir die eerste keer suksesvol gekloon het, is in die ouderdom van 79 oorlede. Sy dood het gevolg op 'n lang stryd met Parkinson se siekte, soos aangekondig deur die Roslin Instituut, waar hy vir baie jare gewerk het.

In 1996 het dr. Wilmut en sy span die wêreld geskok met die geboorte van Dolly die skaap, 'n gekloonde soogdier. Die skepping van Dolly het beduidende etiese vrae laat ontstaan ​​en wydverspreide media-aandag ontlok. Dolly is in die geheim op 5 Julie 1996 gebore, maar haar bestaan ​​is eers in Februarie 1997 geopenbaar.

Dolly se naam is deur die sangeres Dolly Parton geïnspireer, en sy het 'n simbool van wetenskaplike vooruitgang geword. Sy is egter tragies in 2003 op die ouderdom van 6 oorlede weens 'n longinfeksie. Sedertdien is sy by die Nasionale Museum van Skotland te sien.

Dr. Wilmut het sy loopbaan aan vooruitgang in biologie en genetika gewy. Hy het tydens sy studies aan die Universiteit van Cambridge gefokus op die bewaring van semen en embrio's deur middel van vriestegnieke. Later het hy navorsing gedoen oor die genetiese modifikasie en kloning van skape, met die doel om melk te skep met proteïene wat gebruik kan word om menslike siektes te behandel en stamselle vir regeneratiewe medisyne te genereer.

In 2005 het dr. Wilmut na die Universiteit van Edinburgh verhuis, waar hy sy werk voortgesit het tot met sy aftrede in 2012. As erkenning vir sy bydraes tot die wetenskap het hy in 2008 'n ridderskap ontvang.

In 2018 het dr. Wilmut sy diagnose van Parkinson se siekte in die openbaar bekend gemaak en sy voorneme uitgespreek om deel te neem aan navorsingsprogramme wat nuwe behandelings vir die toestand toets. Hy word oorleef deur sy vrou, Sara, en drie kinders uit sy eerste huwelik, Naomi, Helen en Dean, asook vyf kleinkinders.

