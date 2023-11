SeaWorld Orlando terg opkomende Penguin Trek Roller Coaster

SeaWorld Orlando het die deelnemers by die IAAPA Expo Dinsdag opgewonde gemaak met 'n voorsmakie van die voorste motor vir sy hoogs verwagte Penguin Trek-achtbaan. Die pretpark het 'n opwindende ontwerp aangebied wat sneeumobiel-geïnspireer is, wat 'n unieke aanraking by die algehele ervaring voeg.

Rob McNicholas, die visepresident van bedrywighede by SeaWorld Orlando, het verduidelik dat die aandag aan detail in die hoofmotor uitsonderlik is. Van die ski met 'n veer, wat slegs 'n estetiese kenmerk is, tot die ysige blou kleur versier met bruin, aqua en swart aksent, is elke element deurdagte vervaardig. Die reling vir die rit sal ongerepte wit wees, wat die winterse tema van Penguin Trek verder versterk.

Penguin Trek, wat geskeduleer is om in die lente oop te maak, sal besoekers 'n opwindende avontuur binne en buite bied. Die rit is 'n herverbeelding van SeaWorld se voormalige Empire of the Penguin-aantreklikheid en sal 'n maksimum spoed van 43 mph bereik, wat 'n opwindende ervaring vir ryers verseker. Een van die hoogtepunte van die kusbaan se finale sal 'n ontmoeting met regte pikkewyne wees, wat 'n werklik meeslepende en onvergeetlike reis skep.

Kwelvrae:

V: Wat is die tema van SeaWorld Orlando se komende rollercoaster?

A: SeaWorld se Penguin Trek-achtbaan is sneeumobiel-geïnspireer en vervoer ryers na 'n winterse Antarktiese ervaring.

V: Wanneer sal Penguin Trek vir die publiek oopmaak?

A: Die rit is geskeduleer om in die lente te open.

V: Hoe vinnig sal die rollercoaster gaan?

A: Penguin Trek sal 'n topspoed van 43 mph bereik.

V: Sal daar enige lewende diere in die rit wees?

A: Ja, Penguin Trek se finale sal 'n boeiende ontmoeting met regte pikkewyne insluit.

V: Wat is die hoogtevereiste vir die rit?

A: Ruiters sal minstens 42 duim lank moet wees om die Penguin Trek-achtbaan te geniet.