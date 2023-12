Verken New York City op 'n begroting: avonture en insigte

Opsomming: Tracy Abiaka deel haar ervaring om 'n naweek in New York te spandeer met 'n begroting van $250. Sy het bekostigbare verblyf gevind en verskeie gratis aktiwiteite geniet. Sy kom egter tot die gevolgtrekking dat alhoewel dit 'n lekker reis was, sy nie weer hierdie tipe begroting sou kies nie.

As 'n ywerige begrotingsreisiger het Tracy Abiaka 'n naweekavontuur in New York begin met die doel om slegs $250 te spandeer. Sy het begin deur 'n bus van Philadelphia af te neem en dit nie as deel van haar begroting getel nie. Sy het daarin geslaag om 'n verblyf van een nag in 'n koshuis met vier koshuise vir $106 te bespreek, 'n aansienlike besparing in vergelyking met haar gewone hoteluitgawes.

Abiaka het haar naweek afgeskop met 'n goedkoop ontbyt van 'n muffin en koffie uit 'n koslorrie, wat haar $4.50 gekos het. Daarna het sy Central Park verken, haar verwonder aan die kleurvolle herfsblare en die rustigheid van die natuur geniet, alles gratis. Gedurende haar reis het sy op die moltrein staatgemaak en slegs $2.90 per rit bestee, wat dit die mees koste-effektiewe vervoermiddel behalwe stap maak.

Tot haar verbasing het Abiaka 'n gratis geleentheid by Murray's Cheese in Greenwich ontdek, wat sy op die "NYC for Free" Instagram-bladsy gevind het. Sy het gesmul aan 'n paar kaasmonsters en fondue, wat 'n smaaklike en spaarsame bederf gemaak het. Hierna het sy 'n spesiale middagete by 'n nabygeleë restaurant geniet en noedels, bolletjies en 'n slaai vir $12 geniet.

Dit het gelyk of New York Stad wemel van gratis en goedkoop aktiwiteite. Abiaka het 'n skaakles van $10 in Washington Square Park geneem, met 'n geanimeerde skaakspeler. Sy is toe na haar gunsteling-jazzklub, Smalls, vir 'n gratis konfytsessie met net 'n minimum vereiste van een drankie. Abiaka het ook die kunsgalerye van Chelsea verken, en haar liefde vir kuns geniet, alles sonder om 'n sent te spandeer.

Ten spyte van 'n betreklik lae-begroting naweek gevul met heerlike ervarings, het Abiaka uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat sy nie weer hierdie soort begroting sou kies nie. Sy het die versoeking weerstaan ​​om by bekoorlike restaurante te eet en het eerder vir goedkoop kosvragmotor-etes gekies. Op haar laaste dag het sy ontbyt by haar koshuis geniet en die High Line-park en die vaartuig by Hudson Yards verken, alles teen 'n redelike prys.

Tracy Abiaka se avontuur in New York Stad op 'n beperkte begroting beklemtoon die beskikbaarheid van bekostigbare verblyf en 'n wye verskeidenheid gratis aktiwiteite. Sy erken egter ook die waarde daarvan om 'n bietjie meer te spandeer vir 'n beter algehele reiservaring.