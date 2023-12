Jagter ontdek eenmalige bok

Opsomming: 'n Jagter met die naam Christopher "CJ" Alexander het 'n onverwagse ontmoeting met 'n massiewe bok gehad tydens 'n jagtog. Die bok, wat hy die middag opgemerk het, het binne 7 meter van hom af gekom voordat Alexander sy skoot geneem het. Daar word gesê dat die rek van die bok die grootste is wat vanjaar gemeet is, wat ervare puntemakers en kenners beïndruk het. Die finale puntetelling en klassifikasie van die gewei sal egter deur 'n amptelike paneel bepaal word, wat dit moontlik 'n rekord-bok in die staat Ohio kan maak.

Titel:

'n Onverwagse ontmoeting met 'n legendariese bok

In die groot wêreld van jag word dit al hoe meer skaars om iets werklik buitengewoon te aanskou. Jagters wat met kameras gewapen is of op verhewe staanplekke sit, is altyd op die uitkyk, hul oplettendheid oortref enigiets wat op die landskap beweeg. Tog, soms, verskyn 'n monster en boei menslike bewustheid. Dit was die geval vir Christopher “CJ” Alexander op 9 November toe hy die bok van 'n leeftyd tydens die laaste uur van sy lewe teëgekom het.

Alexander, 'n ervare jagter, was sedert 5:00 daardie oggend in sy staanplek. Eers omstreeks 4:30 die middag het hy die bok, ongeveer 120 voet weg, vir die eerste keer gewaar. Met die wete dat die bok te ver is vir 'n verantwoordelike skoot met sy kruisboog, het Alexander geduldig gewag. Die bok het gelyk deur oerinstinkte gedryf, sy begeerte na 'n nabygeleë ooi het enige gevoel van versigtigheid oorweldig. En net so het die twee diere se paadjies binne 7 tree van mekaar saamgevloei.

Met elke tree het die grootte en majesteit van die bok vir Alexander duidelik geword. Min het hy geweet dat hy op die punt was om 'n potensiële rekordhert teë te kom. Dit was eers toe 'n jagvriend hom gewaarsku het van die bok se merkwaardige grootte dat Alexander die belangrikheid van sy dood besef het.

Die bok se gewei, gemeet deur Buckmasters se puntemaker Ed Waite, is beskryf as die grootste wat hy vanjaar teëgekom het. Met 'n gewig van 9.8 pond, was die rek en kopbeen opvallend swaar. Die rek, wat deur Waite geleef is, het geen twyfel gelaat oor die bok se uitsonderlike aard nie.

Nou begin die proses van puntetelling en die bepaling van die nalatenskap van die Alexander-bok. Beroemde puntemaker Mike Rex glo die bok se grootte en eienskappe behoort hom verby die huidige Ohio-rekord te dryf. Die finale uitspraak lê egter by 'n amptelike paneel wat die simmetrie en klassifikasie van die gewei sal beoordeel. As dit tipies geag word, kan die bok die Ohio-rekord breek, terwyl 'n nie-tipiese klassifikasie dit steeds 'n noemenswaardige plek in die staat se jaggeskiedenis sal besorg.

Soos die verpligte droogtydperk van 60 dae begin, wag jagters en entoesiaste gretig op die amptelike puntetelling en klassifikasie. Ongeag die uitkoms, daar is geen ontkenning van die impak en nalatenskap wat deur hierdie eenmalige geld gelaat word nie.