Huawei verhoog versendingsteiken vir Mate 60-reeks-slimfoon

Huawei Technologies, een van China se voorste slimfoonvervaardigers, het sy afleweringsteiken vir die tweede helfte van vanjaar vir sy Mate 60-reeks slimfoon verhoog. Die maatskappy mik nou om 20% meer eenhede te stuur as wat voorheen verwag is, volgens 'n verslag van die amptelike Securities Times.

Die verslag lui dat Huawei verwag om 'n minimum van 40 miljoen eenhede van sy nuwe slimfone in 2023 te stuur. Hierdie hoër teiken weerspieël die maatskappy se vertroue in die vraag na sy Mate 60-reeks.

Huawei se Mate 60-reeks is die nuutste toevoeging tot die maatskappy se vlagskip-slimfoonreeks. Hierdie toestelle is bekend vir hul nuutste kenmerke en gevorderde tegnologie. Die Mate 60-reeks sal na verwagting Huawei se verbintenis tot innovasie ten toon stel en gebruikers 'n uitsonderlike slimfoonervaring bied.

Huawei het nog nie 'n amptelike antwoord op die verslag en sy opgedateerde versendingteiken gegee nie. Hierdie toename in teiken dui egter daarop dat die maatskappy optimisties is oor die markontvangs van sy nuwe slimfone. As een van die voorste slimfoonvervaardigers in China, dui Huawei se besluit om die versendingteiken te verhoog sy voorneme om sy markposisie te behou en te voldoen aan die groeiende vraag van klante.

