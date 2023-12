Debatteer Huawei se nuwe Kirin-chip: Tegnologiese deurbraak of ou voorraad?

'n Onlangse aankondiging deur Huawei oor die gebruik van hul nuwe Kirin 5-nanometer-skyfie in 'n skootrekenaar het 'n debat ontketen oor of die maatskappy beduidende tegnologiese vooruitgang behaal het of bloot ou voorraad gebruik het. Dit is nie die eerste keer dat so 'n debat ontstaan ​​nie. Voorheen, toe Huawei die Kirin 9000s-skyfie vir hul Mate60 Pro-foon onthul het, het kenners ontdek dat dit deur die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) gemaak is met behulp van 'n proses bekend as diep ultraviolet litografie.

Die nuut-bekendgestelde Qingyun L540-skootrekenaar beskik oor die Kirin 9006C-skyfie, wat spog met 'n okta-kern ARM sentrale verwerkingseenheid. Dit bly egter onduidelik of hierdie verwerker in China vervaardig is en of dit 'n aangepaste weergawe is van die Kirin 9000-skyfie wat drie jaar gelede deur die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) gemaak is.

Die Amerikaanse regering het kommer uitgespreek oor Huawei se planne vir die maak van skyfies en het belowe om sanksies teen die maatskappy te versterk. Gina Raimondo, minister van handel, het gesê dat die VSA die “sterkste moontlike optrede” sal neem in reaksie op die bekendstelling van Huawei se Kirin 9000s-skyfie. Die departement van handel het die saak aktief ondersoek.

Verder ondersoek die VSA ook drie nuwe kunsmatige intelligensie-versnellerskyfies wat deur Nvidia Corp vir China ontwikkel word. Assistent-sekretaris van handel, Thea Kendler, het die Amerikaanse regering se kommer oor Huawei se tegnologiese vermoëns beklemtoon en verklaar dat uitvoerbeheer 'n belangrike rol speel om China se verkryging van gevorderde tegnologie te belemmer.

Sommige kenners voer aan dat die werkverrigting en opbrengste van die Kirin 9000s-skyfie dalk nie aan die markvereistes voldoen nie en dat dit minderwaardig is as vorige weergawes. Daar word geglo dat Huawei reeds sy voorraad Kirin 9000-skyfies uitgeput het, en daarom het hul nuutste slimfoon, Mate50, nie hierdie skyfie gehad nie.

Terwyl debatte steeds opduik oor Huawei se tegnologiese vooruitgang en voorraadbenutting, het die maatskappy nog geen kommentaar gelewer oor die vervaardigingsbesonderhede van hul Kirin 9006C-skyfies nie.