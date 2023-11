Nuwe VR-randtoestel deur HTC bied ongekende opsporingsvermoëns

HTC het die Vive Ultimate Tracker bekendgestel, 'n baanbrekende virtuele realiteit (VR) randapparatuur wat binne-buite-opsporingsvermoëns bied. Met 'n prys van $199, laat die Vive Ultimate Tracker gebruikers toe om liggaamsdele op te spoor en dit aan enige voorwerp van hul keuse te heg. Hierdie innoverende toestel skakel die behoefte aan eksterne basisstasies uit, wat die VR-ervaring vaartbelyn maak.

Ontwerp om versoenbaar te wees met selfstandige HTC-headsets by bekendstelling, HTC beplan om ondersteuning na SteamVR uit te brei in die toekoms. Met 'n klein draadlose USB-dongle teen $39, koppel die Vive Ultimate Tracker naatloos aan headsets soos die Vive XR Elite en Vive Focus 3. Hierdie revolusionêre kenmerk maak moontlikhede oop vir speletjies, sportopleiding, bewegingsopname en industriële gebruik.

Om akkuraatheid en akkuraatheid te verseker, is elke spoorsnyer van 94 gram toegerus met wyehoekkameras wat beweging bespeur. Met 'n batterylewe van tot sewe uur kan die spoorsnyers maklik via USB-C gelaai word. Tot vyf Vive Ultimate Trackers kan met 'n enkele Vive XR Elite-headset gepaar word, met HTC wat 'n driespoor-opstelling vir optimale werkverrigting beklemtoon.

Terwyl HTC tans op sy eie kopstukke fokus, werk die maatskappy aktief daaraan om ondersteuning vir SteamVR te integreer. Hierdie toekomstige opdatering sal gebruikers in staat stel om die spoorsnyers met ander headsets te gebruik deur die draadlose dongle aan hul rekenaar in te koppel. Verder het HTC planne om derdeparty alles-in-een-headsets in die nabye toekoms te ondersteun.

Die Vive Ultimate Tracker is beskikbaar as 'n selfstandige bykomstigheid vir $ 199. Vir 'n beperkte tyd bied HTC ook 'n driepakbundel teen $599 aan, wat die spoorsnyers, 'n draadlose dongle, 'n Dance Dash-aflaaisleutel en 'n stel bande insluit om die spoorsnyers aan die middel en voete vas te maak. Boonop kan bestaande Vive XR Elite-eienaars 'n afslag van $100 geniet wanneer hulle die bondel koop. Met sy voorpunt-tegnologie en veelsydige toepassings, is die Vive Ultimate Tracker gereed om die VR-ervaring te revolusioneer.

