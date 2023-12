Is opvoubare skootrekenaars die belegging werd?

Opvoubare skootrekenaars het aandag gekry in die tegnologiewêreld, maar is dit regtig die belegging werd? Nadat ek vier weke lank HP se eerste opvoubare skootrekenaar gebruik het, het ek my twyfel. Alhoewel daar potensiaal is vir kreatiewe idees wat voorsiening maak vir hoe mense hul rekenaars gebruik, is die afwykings van opvoubare rekenaars dalk nie die moeite werd nie.

HP se opvoubare skootrekenaar bied 'n 17-duim-skerm in 'n 12-duim-liggaam, wat indrukwekkend klink. Daar is egter 'n paar merkbare nadele. Die prys alleen is genoeg om verbruikers twee keer te laat dink, met die HP Spectre Foldable 17 wat 'n verbysterende $5,000 17 kos. Dit is aansienlik hoër as ander opvoubare skootrekenaars op die mark. Asus se Zenbook 3,500 Fold OLED het teen $1 2,500 debuteer, en Lenovo se ThinkPad XXNUMX Fold het teen $XNUMX XNUMX gedebuteer.

Die hoë prysetiket kan potensiële kopers afskrik, veral wanneer daar meer bekostigbare opsies beskikbaar is in tradisionele clamshell- of 2-in-1-skootrekenaarontwerpe. Die vraag ontstaan: "Hoekom kies 'n opvoubare skootrekenaar bo 'n beproefde vormfaktor?"

Dit is duidelik dat opvoubare skootrekenaars nog in hul vroeë stadiums is, en die mark probeer sy voetspore vind. Skootrekenaarvervaardigers dring aan op die aanvaarding van opvoubare OLED-skerms, maar verbruikers bevraagteken die waarde-aanbod. Terwyl Windows 11 se kenmerke multi-skerm-opstellings ondersteun, is dit onseker of dit genoeg is om die stewige prysetiket te regverdig.

Ten slotte, hoewel die konsep van opvoubare skootrekenaars interessant is, is dit dalk te vroeg om in hierdie toestelle te belê. Die afwegings in terme van prys en praktiese gebruik maak dit moeilik om die keuse van 'n opvoubare skootrekenaar bo 'n meer tradisionele opsie te regverdig. Net die tyd sal leer of hierdie toestelle hul plek in die mark vind, maar vir eers is dit die beste om hulle versigtig te benader.