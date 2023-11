Wurg: 'n steil prys om te betaal

In die hartjie van Puslinch, Ontario, lê Laughton Training and Sales, 'n bedrywige ry-, instap- en skoufasiliteit wat deur Tessa Laughton besit word. Tessa en haar toegewyde span het pas 'n suksesvolle somer afgesluit, gevul met onderrig van kliënte en vergesel van ruiters na plaaslike kompetisies. Hul wêreld het egter in duie gestort toe 'n klein knoppie verskyn, wat gelei het tot 'n skokkende diagnose van verwurgings.

Strangles is 'n hoogs aansteeklike respiratoriese siekte wat perde en ander perde aantas. Dit word veroorsaak deur die Streptococcus equi-bakterie en manifesteer deur simptome soos koors, neusafskeiding en vergrote limfknope onder die kakebeen. Dit lei dikwels tot probleme met sluk en asemhaling, aangesien die besmette nodusse in die guitsakkies kan bars en deur die neusgange dreineer.

Ten spyte van verwurgings wat hoofsaaklik opgedoen word deur noue kontak met besmette perde, kan die bakterieë tot 'n maand lank op verskeie oppervlaktes oorleef. Dit kan op emmers, halters, heinings en selfs mense ry, wat die vinnige verspreiding daarvan vergemaklik. Om dit te bekamp, ​​moet streng biosekuriteitsprotokolle geïmplementeer word, insluitend oppervlaksterilisasie en diere-isolasie en -toetsing.

Tessa Laughton het moedig besluit om openlik oor haar beproewing te praat, en het geweier om die situasie weg te steek. Sy glo dit is noodsaaklik vir die perdegemeenskap om die erns van verwurgings te verstaan ​​en skuureienaars aan te moedig om nie skaam te voel nie. Tessa het die hutsmerk #StopTheStigma geïnisieer om die siekte te ondersteun en bewus te maak.

Aangesien Laughton Training and Sales onder streng toesluit gegaan het, is die plaas in verskillende sones verdeel op grond van potensiële blootstelling en simptome. Streng skoonmaakprotokolle is onderneem, met tekens wat elke sone merk en noukeurige ontsmetting met Virkon. Die span, insluitend vrywilligers en kosgangers, het by stalletjies diep skoongemaak en van potensieel besmette items ontslae geraak.

Toetsing het 'n deurslaggewende aspek van die stryd teen verwurgings geword. Neusspoeling en PKR-toetse is gereeld uitgevoer, met positiewe resultate wat daartoe gelei het dat perde vir 'n minimum van 21 dae in die Rooi Sone geplaas is. Die proses was finansieel moeilik, met elke perd wat tussen $500 en $600 per week gekos het om alleen te toets. In die loop van drie maande het veeartsenykundige rekeninge tot meer as $25,000 XNUMX gestyg.

Die stryd teen verwurgings het voortgegaan, met verskeie rondtes van toetse wat van Oktober tot November uitgevoer is. Tessa en haar span het voortgegaan, vasbeslote om die gesondheid van elke enkele perd op die plaas te beskerm.

Dit is 'n opdraande stryd, beide emosioneel en finansieel, om verwurgings te oorkom. Tessa se onwrikbare toewyding aan deursigtigheid, bewusmaking en die implementering van streng biosekuriteitsmaatreëls stel egter 'n voorbeeld vir alle perde-entoesiaste. Deur eenheid, ondersteuning en 'n onwrikbare verbintenis om die stigma rondom wurgs uit te roei, kan ons ons geliefde perde beskerm en hul langtermyn-welstand verseker.

