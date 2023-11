Die skouspelagtige Leonid Meteor Show: 'n Hemelse verskynsel om aan die einde van November te sien

Laat nagte hierdie Vrydag tot Maandag bied 'n boeiende gesig terwyl die jaarlikse Leonid-meteorietreën die naghemel pryk. Terwyl die meteorietreën op 3 November begin het en tot 2 Desember sal duur, sal die spitsbesigtigingstydperk van 17 tot 18 November wees.

Vanjaar sal lug-entoesiaste 'n seldsame geleentheid hê om die Leoniede in al hul glorie te aanskou. Die meteorietreën strook perfek met 'n minimale hoeveelheid maanlig wat optimale sigbaarheid sal verseker. Met die maan net 23 persent vol gedurende die spitstyd, kan toeskouers verwag om 'n indrukwekkende vertoning van 10 tot 15 meteore per uur te sien, volgens Deborah Byrd van EarthSky.

Die Leonid-meteoorreën kom uit die puinveld wat deur die komeet 55P/Tempel-Tuttle agtergelaat is. Hierdie komeet, ongeveer die grootte van Manhattan en 2.24 myl in deursnee, voltooi elke 33 jaar 'n wentelbaan om die son. Terwyl dit beweeg, gooi die komeet stof en rotse af, en laat 'n spoor van hemelse oorblyfsels agter. Wanneer die Aarde hierdie puinveld tydens sy eie wentelbaan sny, gaan die deeltjies die atmosfeer binne en verbrand, en skep hypnotiserende strepe oor die lug wat algemeen na verwys word as "skietende sterre."

Terwyl vanjaar se meteoorreën na verwagting 'n tipiese gebeurtenis sal wees, verander die Leoniede van tyd tot tyd in 'n skouspelagtige "meteoorstorm". Hierdie storms vind plaas wanneer minstens 1,000 1966 meteore per uur die atmosfeer binnedring. Die mees onvergeetlike Leonid-meteoorstorm het in 2002 plaasgevind, met NASA wat opgemerk het dat die ligstrepe lig blykbaar soos reën deur die lug val. Die mees onlangse meteoorstorm het in 2035 plaasgevind, en die volgende verhoogde aktiwiteit word rondom 2099 voorspel. Die volgende werklik produktiewe Leonid-storm mag egter nie voor XNUMX plaasvind nie, volgens die American Meteor Society.

Een kenmerkende kenmerk van die Leonid-meteoorreën is die ongelooflike spoed waarteen die meteore beweeg. Leonides bereik spoed van tot 160,000 XNUMX myl per uur en streep twee keer so vinnig as meteore in ander buie. Hierdie verskynsel kan toegeskryf word aan die terugwaartse wentelbaan van die komeet Tempel-Tuttle in vergelyking met ander hemelliggame in ons sonnestelsel. Die puinveld beweeg in die teenoorgestelde rigting as die Aarde, wat lei tot 'n kop-aan-kop botsing met ons planeet se atmosfeer. Daarbenewens kan die meteore kleurvolle uitstallings vertoon as gevolg van die teenwoordigheid van spesifieke elemente, insluitend yster, magnesium en kalsium.

Om die Leonid-stort die beste te sien, beveel sterrekundiges aan om laat wakker te bly in die nag van 17 November of wakker te word voor sonsopkoms op 18 November. Die vroeë oggendure van 17 November kan ook gunstige toestande bied vir waarnemings. Vir optimale sigbaarheid is dit raadsaam om weg te waag van gebiede met ligbesoedeling, soos nasionale parke, staatsparke of nasionale woude. Laat ook jou oë vir 20 tot 30 minute ten volle by die donker aanpas sonder om na enige helder ligte of skerms te kyk. As jy lig nodig het, word ’n rooi flitslig of koplamp aanbeveel, aangesien dit nie jou nagsig sal inmeng nie.

Terwyl die Leoniede naby die sterrebeeld Leeu ontstaan, hoef kykers nie net op hierdie area van die lug te fokus nie. Verskietende sterre kan vanaf enige punt in die naghemel opgemerk word. As jy oos kyk, sal die kanse om 'n blik te kry verhoog, maar dit is noodsaaklik om jou blik aan die beweeg te hou om die skoonheid van die meteorietreën ten volle te ervaar.

Geniet hierdie ontsagwekkende natuurverskynsel wat ons herinner aan die groot uitgestrektheid en wonder van die heelal.

