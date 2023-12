Hoe om jou Windows-rekenaar terug te stel vir 'n nuwe begin

Om jou Windows-rekenaar terug te stel, kan 'n nuttige manier wees om onnodige lêers uit te vee en tegniese probleme op te los. Gelukkig het Microsoft die proses vereenvoudig, sodat jy jou rekenaar direk vanaf die bedryfstelsel kan terugstel sonder die behoefte aan fisiese media of ISO-lêers. Hier is hoe jy jou Windows-rekenaar kan terugstel vir 'n nuwe begin:

Stel 'n Windows 11-rekenaar terug

Die herstel van 'n Windows 11-rekenaar is 'n eenvoudige proses. Microsoft bied twee opsies om jou rekenaar terug te stel: om jou lêers te hou of alles uit te vee. As jy kies om alles uit te vee, is dit van kardinale belang om enige belangrike lêers na 'n eksterne skyf of wolkdiens te rugsteun voordat jy voortgaan.

Om te begin, gaan na Start > Instellings > Stelsel > Herstel en kies Stel hierdie rekenaar terug. U sal dan die twee opsies wat vroeër genoem is, aangebied word. As jy jou lêers wil behou en Windows wil herinstalleer, kies "Hou my lêers", kies jou voorkeurbergingopsie en maak enige gewenste instellingsveranderinge. Wanneer jy gereed is om voort te gaan, stel “Herstel voorafgeïnstalleerde programme” op “nee” en gaan voort met die proses.

Om alles uit te vee, is die proses soortgelyk, maar jy sal moet bevestig dat jy al jou lêers wil uitvee. Laat Windows toe om die proses te voltooi, en gaan dan deur die opstelling om jou voorkeure aan te pas.

Stel 'n Windows 10-rekenaar terug

Die proses om 'n Windows 10-rekenaar terug te stel, wissel na gelang van die weergawe wat jy gebruik. As jy 'n weergawe ouer as 2004 het, moet jy die "Fresh Start"-opsie gebruik. Gaan na Start > Instellings > Opdatering en sekuriteit > Windows Defender > Toestelprestasie en gesondheid > Herbegin. Kies "Bykomende inligting", klik "Begin" en volg die instruksies wat verskaf word.

As jy 'n weergawe nuwer as 2004 het, volg hierdie stappe: Begin > Instellings > Opdatering en sekuriteit > Herstel > Stel hierdie rekenaar terug > Kom aan die gang. Kies of jy jou lêers wil hou of alles wil uitvee, maak seker dat jy "Herstel vooraf geïnstalleerde programme" op "Nee" stel. Klik dan voort en laat die rekenaar terugstel.

Deur hierdie eenvoudige stappe te volg, kan jy jou Windows-rekenaar maklik terugstel en nuut begin. Moenie vergeet om u belangrike lêers te rugsteun en kennis te neem van enige gewenste instellingsveranderinge voordat u die herstelproses begin nie.