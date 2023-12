Google implementeer nuwe sekuriteitsmaatreëls vir onaktiewe rekeninge

Google het onlangs aangekondig dat dit onaktiewe Google-rekeninge, insluitend Gmail, Foto's en Drive-dienste, sal uitvee in 'n poging om sekuriteit te verbeter en gebruikersdata te beskerm. Hierdie besluit het 'n geskarrel onder gebruikers veroorsaak om weer toegang tot hul rekeninge te kry voor die naderende sperdatum.

Baie gebruikers het probleme gerapporteer om by hul rekeninge aan te meld as gevolg van vergete wagwoorde of herstelinligting. Om hierdie kwessies aan te spreek, bied Google beperkte herstelopsies vir gebruikers. As jy jou wagwoord verloor of vergeet het, kan jy die aanmeldbladsy besoek en op "probeer 'n ander manier" onder die wagwoordveld klik. Google sal 'n verifikasiekode na jou geassosieerde foonnommer of terugstelling-e-posadres stuur. Nadat u hierdie kode suksesvol ingevoer het, sal u gevra word om 'n nuwe wagwoord te skep.

Vir gebruikers wat nie 'n foon het wat met hul rekening geassosieer word nie, kan hulle steeds op "probeer 'n ander manier" klik om 'n verifikasiekode via hul terugstelling-e-posadres te ontvang. Daarbenewens word dit aanbeveel om alle vorige toestelle na te gaan wat dalk nog by jou rekening aangemeld is.

As jy nie 'n terugstelling-e-posadres het nie, kan Google jou dalk vra om terugstellingvrae as 'n laaste uitweg te beantwoord. Dit word aangeraai om hierdie vrae te beantwoord op 'n toestel wat jy voorheen gebruik het om aan te meld of op 'n bekende plek. Gee aandag aan besonderhede en moenie enige vrae oorslaan nie, aangesien Google voldoende inligting benodig om jou identiteit te verifieer.

In die geval van vergete e-posadresse, bied Google die opsie om dit deur dieselfde vraelys te herwin. Deur die rekeningherwinningbladsy te besoek en die "e-pos vergeet?" te kies? opsie, gebruikers kan hul telefoonnommer of alternatiewe e-posadresse verskaf om hul verlore rekeninge te herwin.

Dit is belangrik om daarop te let dat alle herstelopsies sekere inligting oor die verlore rekening vereis, aangesien Google sekuriteit prioritiseer en die eienaar se identiteit moet verifieer. Om aktiwiteit op die rekening te handhaaf deur gereeld aan te meld, kan ook verseker dat dit gespaar word van inhoudskraping.

