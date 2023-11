Ontsluit die geheime: Hoe om die Ray Gun Wonder-wapen te verkry en te maak in MW3 Zombies-modus

Wou jy al ooit die kragtige en ikoniese Ray Gun Wonder-wapen in Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies gebruik? Wel, die Ray Gun Schematics is die sleutel om jou drome 'n werklikheid te maak. In hierdie gids sal ons jou deur die stappe neem om die seldsame Ray Gun-skemas te bekom en die Ray Gun Wonder-wapen te maak.

Hoe om die Ray Gun-skema te kry

Om die Ray Gun Schematics in die hande te kry, sal jy die verraderlike Rooi Sone van die kaart moet waag. Voltooi kontrakte binne hierdie sone, en jy sal beloon word met 'n waardevolle Rift. Binne hierdie Rift bestaan ​​daar 'n seldsame kans om die Ray Gun Skematika te bekom wat nodig is vir handwerk.

Onthou, die belonings van die Rift is ewekansig, so jy sal dalk verskeie kontrakte moet voltooi voordat jy kry wat jy nodig het. Hou aan om te volhard, en binnekort sal die Ray Gun Schematics joune wees.

Hoe om die Ray Gun Wonder-wapen te maak

Sodra jy die Ray Gun Schematics verkry het, is dit tyd om jou kreatiwiteit los te laat en die Ray Gun Wonder Weapon te maak. Gaan na die Skematiese handwerk-afdeling in die hoofkieslys en gaan na die Wonderwapen-afdeling.

Hier is die opwindende deel: jy kan nou elke 48 uur die Ray Gun vervaardig. Die beste deel? Geen bykomende items word benodig vir die vervaardigingsproses nie. Solank jy nie op 'n afkoeling is nie, kan jy die Ray Gun skep wanneer jy wil.

Handwerk voltooi? Wel gedaan! Voeg die Ray Gun by jou rugsak voordat jy in 'n speletjie duik. Wanneer jy die speletjie begin, sal jou betroubare Ray Gun net daar wees, gereed vir aksie. Druk eenvoudig die Equip-knoppie en ervaar die krag eerstehands.

Noudat jy die kennis en die gereedskap het, gaan voort en verower die hordes zombies met jou nuutgemaakte Ray Gun Wonder Weapon!

Algemene vrae

V: Kan ek die Ray Gun Schematics in enige ander sones kry?

A: Nee, die Ray Gun Schematics kan slegs in die Rooi Sone van die kaart verkry word.

V: Hoe lank neem dit om 'n kontrak in die Rooi Sone te voltooi?

A: Die tyd wat dit neem om 'n kontrak te voltooi, kan wissel na gelang van die spesifieke kontrakdoelwitte.

V: Is daar enige ander Wonderwapens wat in MW3 Zombies vervaardig kan word?

A: Ja, daar is ander Wonderwapens wat gemaak kan word. Bly ingeskakel vir ons gids oor hoe om die Wunderwaffle-skemas te bekom!