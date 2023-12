Leer gesonde digitale gewoontes aan jongmense tydens die vakansieseisoen

Die vakansieseisoen is 'n tyd wanneer kinders en tieners nuwe tegnologiese toestelle as geskenke ontvang en baie tyd het om daaraan te spandeer. As ouers en versorgers is dit belangrik om gedurende hierdie tyd gesonde digitale gedrag te bevorder. In plaas daarvan om net op die monitering van skermtyd te fokus, is daar verskeie maniere om te heroorweeg wat skermtyd beteken en hoe gesinne positiewe digitale gewoontes kan beoefen.

Volgens Matthew Johnson, Direkteur van Onderwys by Kanadese nie-winsgewende MediaSmarts, kan gesinne aktiwiteite bevorder wat kreatief, werklik opvoedkundig is en persoonlike sosiale interaksies aanmoedig. Dit is noodsaaklik om toestelgebruik as 'n keuse eerder as 'n verslawing te stel. Hierdie ingesteldheid bemagtig jongmense om die regte houding en ervaring met tegnologie te hê op grond van hul ouderdom.

YouTube, 'n gewilde platform vir jongmense, verstaan ​​die belangrikheid daarvan om voorsiening te maak vir verskillende ontwikkelingstadia. Lauren Glaubach, YouTube se globale hoof van kinders en gesin, verduidelik dat hulle unieke digitale ervarings bied om verskillende ouderdomsgroepe te bestuur. YouTube Kids en YouTube onder toesig-ervarings bied 'n reeks ouerkontroles, wat gesinne in staat stel om toepaslike inhoudinstellings en digitale welstandbeskerming te stel.

Wat gesonde mediagebruik tydens die vakansie betref, beveel MediaSmarts aan om huishoudelike reëls saam te skep en oop gesprekke met kinders te voer oor hul aanlyn lewens. Navorsing toon dat kinders met huishoudelike reëls oor internetgebruik minder geneig is om betrokke te raak by riskante gedrag aanlyn. Dit is van kardinale belang om 'n veilige en gemaklike omgewing te vestig waar kinders gemaklik voel om hul aanlyn ervarings te bespreek.

Media-inhoud kan kinders beïnvloed, veral wanneer dit kom by hul identiteit en liggaamsbeeld. Dit is belangrik dat ouers bewus is van wat hul kinders verbruik en gesprekke oor hierdie onderwerpe voer. YouTube neem ook stappe om hierdie bekommernisse aan te spreek deur herhaalde aanbevelings van sekere onderwerpe te beperk wat tieners se selfbeeld negatief kan beïnvloed.

Verder het YouTube krisishulpbronpanele en volbladervarings geïmplementeer om kykers aan te moedig om hulponderwerpe te onderbreek en te verken. Deur met kundiges saam te werk, verskaf YouTube hulpbronne en aansporings om kykers tydens uitdagende oomblikke te ondersteun.

Ouers en versorgers speel 'n belangrike rol in die aanleer van gesonde digitale gewoontes vir jongmense gedurende die vakansieseisoen en daarna. Deur grense te stel, deurlopende gesprekke te voer en die gereedskap wat deur platforms soos YouTube verskaf word, te gebruik, kan gesinne verseker dat media 'n positiewe en gesonde rol in hul kinders se lewens speel.