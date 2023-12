Netflix stel Grand Theft Auto Trilogy vir mobiele platforms vry

Netflix het onlangs 'n groot opflikkering in die spelwêreld gemaak deur die gewilde Grand Theft Auto-trilogie vir beide iOS- en Android-platforms vry te stel. Die trilogie sluit die geliefde speletjies GTA III, Vice City en San Andreas in, wat almal nou gratis toeganklik is vir Netflix-intekenare. Dit kan egter 'n uitdaging wees om hierdie speletjies binne die mobiele toepassing te ontdek, aangesien hulle in 'n enkele ry begrawe is sonder enige duidelike volgorde.

Om gebruikers te help om die speletjies wat Netflix bied maklik te vind, kan 'n eenvoudige truuk op beide Google Play en die App Store gebruik word. Deur die Netflix-toepassing op te spoor en die opsie "meer deur hierdie ontwikkelaar" of "meer deur Netflix" onderaan te kies, sal 'n rooster vertoon word wat alle Netflix-gepubliseerde speletjies vertoon. Hierdie rooster bevat gewilde titels soos Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells en Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Netflix se speletjiekatalogus gaan in 2024 verder uitbrei met die byvoeging van meer opwindende titels.

Vir diegene wat spesifiek in die Grand Theft Auto-trilogie belangstel, word direkte toepassingwinkelskakels vir elke speletjie verskaf: GTA III, Vice City en San Andreas is almal beskikbaar op iOS- en Android-platforms. Dit is die moeite werd om te noem dat hierdie mobiele poorte van die trilogie nie eksklusief vir Netflix is ​​nie, aangesien dit ook afsonderlik op beide toepassingwinkels gekoop kan word.

Met die vrystelling van die Grand Theft Auto-trilogie op mobiele platforms, gaan Netflix voort om sy merk in die dobbelbedryf af te druk. Of dit nou is om die drange van GTA-aanhangers te bevredig of om die afwagting vir die hoogs verwagte GTA VI te verlig, hierdie speletjies bied ure se meeslepende vermaak. Dus, duik in die wêreld van misdaad, aksie en avontuur, alles binne die gerief van jou mobiele toestel.