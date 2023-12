Leer hoe om Instagram-rolle maklik op jou iPhone af te laai

By

In hierdie omvattende gids sal ons jou verskeie metodes wys om Instagram Reels op jou iPhone af te laai, sodat jy dit vir inspirasie of op verskillende platforms kan stoor en gebruik. Kyk na hierdie drie effektiewe tegnieke en begin vandag om Instagram Reels met klank af te laai!

1. Maak gebruik van Instagram se ingeboude funksie

Instagram het onlangs 'n gerieflike kenmerk bekendgestel wat gebruikers toelaat om moeiteloos hul gunsteling rolle direk vanaf die toepassing af te laai, beskikbaar vir beide Android en iOS. Om 'n Reel op Instagram af te laai, volg eenvoudig hierdie stappe:

1. Soek die Reel wat jy wil aflaai.

2. Tik die deelknoppie in die regterkieslys.

3. Soek die aflaai-opsie onderaan die skerm.

4. Tik die aflaai-knoppie, en binne sekondes sal die video op jou toestel gestoor word, toeganklik deur jou gallery-toepassing of lêerblaaier.

Neem asseblief kennis dat nie alle Instagram Reel-skeppers die aflaaiopsie vir hul video's geaktiveer het nie. Boonop kan sekere video's slegs sonder die klank afgelaai word, afhangende van die agtergrondmusiek wat gebruik word.

2. Neem jou iPhone-skerm op

As jy op 'n boeiende video afkom terwyl jy deur jou Instagram-stroom blaai en dit wil stoor, kan jy maklik jou iPhone-skerm opneem. Volg hierdie eenvoudige stappe:

1. Gaan na jou iPhone-instellings en voeg Skermopname by jou beheersentrum.

2. Begin die Instagram-toepassing en speel die video wat jy wil opneem.

3. Swiep af van die bokant van jou skerm af om toegang tot die beheersentrum te kry.

4. Tik die rekordknoppie om die video saam met sy klank te begin vaslê.

5. Sodra jy klaar is met die opname, sal die hoë kwaliteit video outomaties op jou kamerarol gestoor word.

3. Verken derdeparty-toepassings

Vir 'n vinnige en doeltreffende manier om Instagram Reels af te laai, kan jy dit oorweeg om verskeie derdeparty-toepassings wat aanlyn beskikbaar is, te gebruik. Gewilde opsies vir iOS sluit InstDown en InSaver in, wat ook gebruik kan word om Instagram Stories af te laai. Hier is 'n algemene proses wat jy kan volg:

1. Kopieer die skakel van die Instagram Reel wat jy wil aflaai.

2. Plak die skakel in die gekose derdeparty-toepassing.

3. Klik op die Aflaai-knoppie wat deur die toepassing verskaf word.

4. Voila! Die Instagram Reel sal afgelaai word en gereed om te gebruik.

Noudat jy vertroud is met verskeie metodes om Instagram Reels op jou iPhone af te laai, kies gerus die opsie wat die beste by jou voorkeure pas. Begin vandag inspirerende inhoud vanaf Instagram stoor en geniet!