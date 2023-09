Astrofisikus Brian May help om asteroïde Bennu te karteer vir NASA se OSIRIS-REx-sending

Astrofisikus Brian May, veral bekend as die hoofkitaarspeler vir die legendariese rockgroep Queen, het beduidende bydraes tot NASA se OSIRIS-REx-missie gelewer. May, wat 'n doktorsgraad in astrofisika het, was betrokke by die kartering van die asteroïde Bennu, waarvan die missie 'n monster wil haal.

May se samewerking met NASA het in 2015 begin toe hy aan die New Horizons-sending gewerk het, wat 'n ruimtetuig gestuur het om deur Pluto te vlieg. Hy het die eerste hoë-gehalte stereobeeld van Pluto geskep, wat sy talent nie net as 'n rockmusikant nie, maar ook as 'n astrofisikus ten toon gestel het.

Vir die OSIRIS-REx-sending het May saam met die wetenskaplike Claudia Manzoni gewerk om realistiese 3D-beelde van ruimtemissies te skep. Deur hierdie beelde te gebruik, het May gehelp om Bennu te karteer en 'n veilige landingsone te vind vir die sonde wat die asteroïdemonster sou versamel. Sy kundigheid en innoverende benadering het die sendingdirekteur Dante Lauretta beïndruk, wat May se stereo's beskryf het as 'n "groot hulpmiddel" wat gehelp het met die soeke na 'n geskikte landingsplek.

May se toewyding aan wetenskap en ruimteverkenning is duidelik in sy betrokkenheid by NASA-projekte. Sy passie vir sterrekunde het daartoe gelei dat hy 'n doktorsgraad in astrofisika behaal het, en hy dra steeds tot die veld by terwyl hy ook blywende bydraes tot die wêreld van musiek maak as liedjieskrywer vir Queen.

Die landing van die OSIRIS-REx-monsterkapsule in die Utah-woestyn op 24 September sal 'n belangrike mylpaal in NASA se missie om 'n asteroïdemonster na die aarde terug te bring, merk. Brian May se bydraes tot die missie beklemtoon die unieke kruising van musiek en wetenskap, wat die talente en uiteenlopende belangstellings van individue ten toon stel in hul strewes buite hul primêre velde van kundigheid.

