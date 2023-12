Titel: Kalmte omhels: Clare McKenna van Newstalk gee prioriteit aan welstand

Opsomming: Clare McKenna, 'n hardwerkende aanbieder en ma van twee, het 'n beduidende verskuiwing in haar benadering tot werk en lewe gemaak. Met die erkenning van die vinnige aard van die mediabedryf, het sy besluit om studies by die Instituut vir Integrerende Voeding te volg om 'n gesondheidsafrigter te word. Deur dit wat sy leer in haar eie leefstyl te integreer, het McKenna 'n meer rustige en doelbewuste benadering tot haar daaglikse roetine aangeneem. Een van haar nuutgevonde praktyke sluit in om haar oggende met meditasie te begin voordat iemand anders in haar huishouding wakker is. McKenna glo dat selfs klein veranderinge 'n groot positiewe impak kan hê. Terwyl sy erken dat nie almal dalk die luukse het om dieselfde roetine te implementeer nie, stel sy voor om eenvoudige aktiwiteite deur die dag in te sluit wat help om 'n gevoel van kalmte te kweek. Dit kan behels dat jy wegstap van tegnologie, spesifieke tye opsy sit vir ontspanning, of selfs 'n paar minute neem om na strelende musiek te luister. McKenna beklemtoon dat dit nooit te laat is om geestelike welstand te begin prioritiseer nie.

Bekendstelling van Wellness: Clare McKenna's Journey to Serenity

In 'n wêreld waar die media nooit slaap nie, het Clare McKenna, 'n toegewyde ma en suksesvolle aanbieder, gekies om haar lewe in 'n ander rigting te stuur. Op soek na balans en nuwe perspektiewe, het McKenna by die Instituut vir Integrerende Voeding ingeskryf om 'n gekwalifiseerde gesondheidsafrigter te word. Haar pogings het daartoe gelei dat sy 'n rustige en bedagsame benadering tot haar daaglikse roetine aangeneem het.

Te midde van haar besige skedule, het McKenna klein veranderinge geprioritiseer wat beduidende resultate oplewer. "Sedert die kinders terug is skool toe, het ek konsekwent meditasie gedoen voordat almal anders opstaan," het sy met die Irish Independent gedeel. Haar vroeë oggende begin met 'n doelbewuste ritueel: stel haar wekker vir 6:30, was haar gesig om haarself te verkwik, keer terug bed toe, steek 'n kalmerende kers aan en verklaar: "Dit is my tyd." Hierdie paar oomblikke van rustigheid hou vir haar groot betekenis in.

Met die begrip dat nie almal by so 'n roetine kan hou nie, glo McKenna daarin om kort oomblikke van kalmte deur die dag in te sluit. Deur haar foon bewustelik opsy te sit en aan strelende musiek te smul, al is dit net vir 'n paar minute, vind McKenna vertroosting en moedig ander aan om dieselfde te doen. Sy glo vas dat dit nooit te laat is om op die pad na geestelike welstand te begin nie.

Soos McKenna op hierdie nuwe reis stap, is dit duidelik dat haar verbintenis tot welstand verder strek as haarself. Deur haar ervarings te deel en haar nuutgevonde praktyke bekend te stel, hoop sy om ander te inspireer om kalmte en kalmte te midde van die chaos van die daaglikse lewe te kweek.

