Hoeveel kos Shingrix by Walmart?

As jy teen gordelroos ingeënt wil word, is Shingrix een van die doeltreffendste en aanbevole entstowwe. Voordat u die entstof kry, is dit egter belangrik om die koste in ag te neem. Walmart, een van die grootste kleinhandelkettings in die Verenigde State, bied Shingrix by sy apteke aan. Kom ons kyk van naderby na hoeveel Shingrix by Walmart kos en 'n paar gereelde vrae oor die entstof.

Shingrix-koste by Walmart:

Vanaf [huidige datum] is die koste van Shingrix by Walmart ongeveer $155 per dosis. Die entstof benodig twee dosisse, so die totale koste vir die volledige inentingskursus sal ongeveer $310 wees. Dit is opmerklik dat hierdie pryse effens kan verskil afhangende van die ligging en enige deurlopende promosies of afslag.

Kwelvrae:

1. Wat is Shingrix?

Shingrix is ​​'n entstof wat gebruik word om gordelroos te voorkom, 'n pynlike uitslag wat veroorsaak word deur die varicella-zoster-virus. Dit word sterk aanbeveel vir individue van 50 en ouer, aangesien hulle 'n groter risiko het om gordelroos te ontwikkel.

2. Is Shingrix deur versekering gedek?

Die meeste versekeringsplanne dek die koste van Shingrix, maar dit is altyd raadsaam om met jou versekeringsverskaffer te gaan om dekkingbesonderhede te bevestig. Medicare Deel D dek ook Shingrix.

3. Is daar enige geskiktheidskriteria vir die ontvangs van die Shingrix-entstof?

Shingrix word aanbeveel vir individue van 50 jaar en ouer, ongeag of hulle in die verlede gordelroos gehad het of die ouer gordelroos-entstof, Zostavax, ontvang het.

4. Is Shingrix beskikbaar sonder 'n voorskrif?

Nee, Shingrix is ​​nie beskikbaar sonder 'n voorskrif nie. Jy sal 'n gesondheidswerker moet raadpleeg wat jou geskiktheid kan bepaal en 'n voorskrif vir die entstof kan verskaf.

5. Is daar enige newe-effekte van Shingrix?

Soos enige entstof, kan Shingrix newe-effekte veroorsaak. Die mees algemene newe-effekte sluit in pyn en swelling by die inspuitplek, sowel as moegheid, spierpyn, hoofpyn en koors. Hierdie newe-effekte is oor die algemeen lig en tydelik.

Ten slotte, as jy dit oorweeg om teen gordelroos ingeënt te word, is Shingrix 'n sterk aanbevole opsie. By Walmart is die koste van Shingrix ongeveer $155 per dosis, altesaam ongeveer $310 vir die volledige inentingskursus. Onthou om met jou gesondheidsorgverskaffer te konsulteer om te bepaal of Shingrix geskik is vir jou en om enige bekommernisse of vrae wat jy mag hê aan te spreek.