Hoeveel het Unimate gekos?

opsomming:

Unimate, die eerste industriële robot, het vervaardigingsprosesse 'n rewolusie laat ontstaan ​​en die weg gebaan vir outomatisering in verskeie industrieë. Unimate, wat in die 1950's deur George Devol en Joseph Engelberger ontwikkel is, het aansienlike vooruitgang in monteerlynproduksie gebring. Die koste van hierdie baanbrekende tegnologie was egter 'n belangrike oorweging vir besighede. In hierdie artikel ondersoek ons ​​die prys van Unimate en die impak daarvan op die aanvaarding van industriële robotika.

Inleiding:

Unimate, 'n portmanteau van "universele outomatisering," was die eerste programmeerbare robotarm wat ontwerp is vir industriële gebruik. Dit is geskep deur George Devol en vervaardig deur die maatskappy wat hy mede-stigter, Unimation. Unimate se bekendstelling in die vroeë 1960's was 'n deurslaggewende oomblik in die vervaardigingsgeskiedenis, aangesien dit die konsep van outomatisering en robotika aan fabrieksvloere bekendgestel het.

Die koste van Unimate:

Tydens sy aanvanklike vrystelling het Unimate 'n stewige prysetiket gehad. In die vroeë 1960's was die koste van 'n enkele Unimate-robotarm ongeveer $25,000 215,000 (gelykstaande aan ongeveer $XNUMX XNUMX in vandag se geldeenheid). Hierdie prys het die hardeware, sagteware en nodige opleiding vir operateurs ingesluit. As inflasie in ag geneem word, was dit destyds 'n aansienlike belegging vir vervaardigingsmaatskappye.

Faktore wat die koste beïnvloed:

Verskeie faktore het bygedra tot die hoë koste van Unimate. Eerstens was die tegnologie baanbrekend en relatief nuut, wat uitgebreide navorsing en ontwikkeling vereis het. Boonop was die vervaardigingsproses van Unimate self kompleks, wat presisie-ingenieurswese en gespesialiseerde komponente behels het. Verder het die beperkte vraag na industriële robotte destyds beteken dat skaalvoordele nog nie verwesenlik is nie, wat die koste verder laat styg het.

Impak op aanneming:

Die hoë koste van Unimate het aanvanklik die aanvaarding daarvan beperk tot grootskaalse vervaardigingsmaatskappye wat die belegging kon bekostig. Soos die tegnologie egter volwasse geword het en meer maatskappye die potensiële voordele van outomatisering erken het, het die vraag na industriële robotte toegeneem. Met verloop van tyd het vooruitgang in robotika en skaalvoordele gelei tot 'n aansienlike vermindering in die koste van industriële robotte, wat hulle meer toeganklik maak vir kleiner besighede.

Algemene vrae (FAQ):

V: Het die koste van Unimate met verloop van tyd afgeneem?

A: Ja, soos die tegnologie verouder en die vraag toegeneem het, het die koste van Unimate en daaropvolgende industriële robotte aansienlik afgeneem.

V: Was daar enige bykomende koste verbonde aan die gebruik van Unimate?

A: Ja, afgesien van die aanvanklike aankoopkoste, moes besighede onderhoud, opleiding en potensiële herprogrammeringskoste oorweeg.

V: Hoe het die koste van Unimate vergelyk met menslike arbeidsuitgawes?

A: Aanvanklik was die koste van Unimate hoër as om menslike werkers in diens te neem. Met verloop van tyd, soos arbeidskoste toegeneem het en die doeltreffendheid van robotte verbeter het, het die kostedoeltreffendheid van outomatisering egter gunstiger geword.

V: Is daar enige hedendaagse ekwivalente aan Unimate?

A: Ja, daar is vandag talle industriële robotvervaardigers, soos ABB, Fanuc en KUKA, wat 'n wye reeks robotoplossings vir verskeie industrieë bied.

Ten slotte, Unimate, die eerste industriële robot, het gedurende sy vroeë jare 'n beduidende prysetiket gedra. Die bekendstelling daarvan het egter die weg gebaan vir outomatisering en robotika in vervaardiging, wat gelei het tot vooruitgang wat uiteindelik die koste van industriële robotte verminder het. Vandag word industriële robotte wyd aangeneem, wat bydra tot verhoogde produktiwiteit en doeltreffendheid in verskeie industrieë.