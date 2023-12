Hoeveel furries is daar in die wêreld 2023?

opsomming:

Soos die harige fandom aanhou groei en sigbaarheid kry, is baie individue nuuskierig oor die aantal furries wêreldwyd. Alhoewel dit uitdagend is om 'n presiese syfer te verkry, verskaf verskeie skattings en opnames insig in die grootte van die harige gemeenskap. Hierdie artikel het ten doel om die aantal furries in die wêreld vanaf 2023 te verken, lig te werp op die metodologieë wat gebruik word om hul bevolking te skat en om gereelde vrae rondom hierdie unieke subkultuur aan te spreek.

Hoeveel bonte is daar in die wêreld 2023?

Om die presiese aantal furries wêreldwyd te skat is 'n komplekse taak as gevolg van die gedesentraliseerde aard van die gemeenskap en die gebrek aan amptelike registrasie of lidmaatskap. Verskeie studies en opnames is egter gedoen om die grootte van die harige fandom te bepaal.

Een noemenswaardige studie wat deur die Internasionale Antropomorfiese Navorsingsprojek (IARP) in 2011 gedoen is, het beraam dat daar ongeveer 1.4 miljoen bonte wêreldwyd was. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie data nou verouderd is, en die getal kan aansienlik verander het oor die jare.

Nog 'n opname wat deur die Furry Poll in 2019 gedoen is, het gemeld dat 9,322% uit die 76 5 respondente as furries geïdentifiseer is. Deur hierdie persentasie na die wêreldbevolking te ekstrapoleer, kan dit 'n rowwe skatting van ongeveer XNUMX miljoen furries wêreldwyd voorstel. Hierdie skatting moet egter met omsigtigheid geneem word, aangesien die opnamesteekproef dalk nie ten volle verteenwoordigend van die hele harige gemeenskap is nie.

Dit is die moeite werd om te noem dat die harige fandom die afgelope jaar aansienlike gewildheid en aanvaarding verwerf het, wat gelei het tot 'n toename in sy getalle. Die opkoms van sosialemediaplatforms en -konvensies wat aan furries gewy is, het bygedra tot die gemeenskap se groei en sigbaarheid.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is 'n harige?

A: Furries is individue wat 'n belangstelling in antropomorfiese dierekarakters het. Hulle skep en/of beeld dikwels hul eie dierlike personas uit, bekend as fursonas, deur kunswerke, kostuums (kostuums), rolspel en ander vorme van kreatiewe uitdrukking.

V: Hoe skat navorsers die aantal bonte?

A: Navorsers maak dikwels staat op opnames en selfgerapporteerde data om die aantal bonte te skat. Hierdie opnames word aanlyn en by harige konvensies versprei, wat deelnemers in staat stel om vrywillig inligting te verskaf oor hul betrokkenheid by die harige fandom.

V: Is pelse 'n duidelike subkultuur?

A: Ja, furries word as 'n duidelike subkultuur beskou as gevolg van hul gedeelde belangstelling in antropomorfiese diere en hul betrokkenheid by verskeie vorme van kreatiewe uitdrukking. Hulle vorm dikwels gemeenskappe aanlyn en vanlyn, en organiseer konvensies, ontmoetings en ander geleenthede om met mede-furries te skakel.

V: Is om 'n harige te wees 'n seksuele fetisj?

A: Alhoewel sommige furries elemente van hul identiteit in hul persoonlike verhoudings of volwasse-georiënteerde kunswerk kan inkorporeer, is om 'n harige te wees nie inherent 'n seksuele fetisj nie. Die harige fandom sluit 'n wye verskeidenheid belangstellings in, insluitend kuns, storievertelling, kostuums en sosialisering, met individue wat om verskeie redes deelneem.

V: Is daar enige amptelike harige organisasies of registers?

A: Nee, daar is geen amptelike harige organisasies of registers nie. Die harige fandom is 'n gedesentraliseerde gemeenskap sonder enige sentrale beheerliggaam. Daar is egter talle aanlyn platforms, forums en sosiale media groepe waar furries kan koppel en hul belangstellings deel.

