Komende weerpatrone in Sentraal-Florida

Te midde van 'n voortdurende noordwestelike briesie gaan die weer in Sentraal-Florida 'n koue wending neem. As gevolg van 'n toenemende laagdrukstelsel aan die kus van Carolina, sal 'n koue front Woensdag deur die streek spoel. Sterk noordwestewinde word verwag, wat spoed van 15 tot 20 mph bereik met rukwinde tot 25 mph.

Temperature sal onder die gemiddelde bly al sal daar 'n toename in sonskyn wees in vergelyking met die vorige dag. Met daghoogtepunte in Orlando wat na verwagting 64 ° F sal bereik, sal temperature vir die grootste deel van Woensdag in die 60's bly.

Om vorentoe te beweeg, van Woensdagaand tot Vrydag, behoort inwoners hulself reg te maak vir aansienlik kouer toestande. ’n Groot oppervlak hoog geleë oor die suidooste van die VSA sal koue lug uit die noorde laat tregter. Binnelandse gebiede sal waarskynlik laagtepunte in die lae 40's ervaar, terwyl kusstreke temperature in die 50's kan verwag.

Soos die hoogdrukstelsel geleidelik ooswaarts verskuif, sal windrigtings Donderdag van noord na noordoos verander, en dan na oos na suidoos teen laat Vrydag. Hierdie verskuiwing sal lei tot 'n geleidelike herstel in temperature. Middaghoogtepunte word voorspel om van die boonste 60's tot lae 70's te wissel, met naglaagtepunte wat wissel van die lae tot middel 50's in die binneland en middel 50's tot ongeveer 60 langs die kus. Dwarsdeur hierdie tydperk word meestal droë toestande verwag.

Terwyl die weer in Sentraal-Florida hierdie oorgange ondergaan, word inwoners aangeraai om dienooreenkomstig voor te berei en warm aan te trek gedurende kouer tydperke. Bly op hoogte van die jongste voorspellings om jou aktiwiteite dienooreenkomstig te beplan.