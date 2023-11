Hoe lank is 'n gordelroos-entstof goed?

Gordelroos, ook bekend as herpes zoster, is 'n pynlike virusinfeksie wat veroorsaak word deur die varicella-zoster-virus, dieselfde virus wat waterpokkies veroorsaak. Dit raak tipies ouer volwassenes en individue met verswakte immuunstelsels. Om hierdie verswakkende toestand te voorkom, is 'n gordelroos-entstof beskikbaar. Maar hoe lank duur die beskerming teen hierdie entstof? Kom ons vind uit.

Die gordelroos-entstof, ook bekend as Zostavax, was die eerste entstof wat deur die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) goedgekeur is om gordelroos te voorkom. In 2017 is 'n nuwe en doeltreffender entstof genaamd Shingrix egter bekendgestel. Shingrix is ​​nou die voorkeur-entstof wat deur die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aanbeveel word vir die voorkoming van gordelroos.

Hoe lank bied die Shingrix-entstof beskerming?

Volgens die CDC bied die Shingrix-entstof sterk beskerming teen gordelroos en die komplikasies daarvan. Kliniese proewe het getoon dat die entstof meer as 90% doeltreffend is om gordelroos by individue van 50 en ouer te voorkom. Die beskerming wat die Shingrix-entstof bied, duur vir etlike jare, met studies wat toon dat dit vir ten minste vier jaar ná inenting hoogs doeltreffend bly.

Is daar 'n behoefte aan 'n boosterskoot?

Terwyl die Shingrix-entstof langdurige beskerming bied, beveel die CDC 'n tweede dosis aan om maksimum doeltreffendheid te verseker. Die tweede dosis moet twee tot ses maande na die eerste dosis toegedien word. Die booster-skoot help om die immuunrespons te versterk en te verleng, en bied voortdurende beskerming teen gordelroos.

Wat van die ouer entstof, Zostavax?

Die ouer gordelroos-entstof, Zostavax, is steeds beskikbaar, maar is nie meer die voorkeuropsie nie. Zostavax bied beskerming teen gordelroos vir ongeveer vyf jaar, maar die doeltreffendheid daarvan neem mettertyd af. As jy voorheen die Zostavax-entstof ontvang het, beveel die CDC aan om die Shingrix-entstof te kry om beter beskerming teen gordelroos te verseker.

Ten slotte, die Shingrix-entstof is hoogs effektief in die voorkoming van gordelroos en die komplikasies daarvan. Met sy langdurige beskerming kan individue gemoedsrus vir etlike jare na inenting geniet. Onthou om met jou gesondheidsorgverskaffer te konsulteer om die beste inentingskedule vir jou te bepaal en om te verseker dat jy die mees onlangse inligting oor die voorkoming van gordelroos ontvang.

